歡送蔡英文　賴清德：接手兩岸和平等4項未完議程

台灣新任總統賴清德將於5月20日就任，台灣總統府17日為蔡英文、台府正副秘書長林佳龍與黃重諺舉行歡送會。賴清德致詞時表示，蔡英文最近接受媒體專訪時，提到還有四項未完成的議程，包括兩岸的和平永續、與民主國家持續合作、解決年輕人住房壓力及勞保基金議題等，未來新政府也會繼續接手。



賴清德表示，他要代表同仁及台灣社會衷心感謝蔡英文8年來戮力從公，為國為民。賴清德指出，在國際上，面對COVID-19百年大疫、中美貿易戰衝擊、俄烏戰爭影響及中國大陸持續打壓等嚴峻情勢，蔡英文領導台灣，不僅讓國際社會看見並肯定台灣，也讓台灣走上國際舞台的中心。

台灣新任總統賴清德將於5月20日就任，台灣總統府17日為蔡英文、台府正副秘書長林佳龍與黃重諺舉行歡送會。（台灣總統府提供）

在內政議題方面，賴清德提及，2016年蔡英文上任時，面臨許多燙手山芋般的沉痾，諸如年金改革、性別平權、經濟轉型、能源轉型、轉型正義及軍事改革等，蔡政府都逐一化解，贏得國際社會的肯定與支持。

賴清德表示，蔡英文任期內，台灣股市大幅成長，年均經濟成長率也在全台人民共同努力下超過3.1%，位居亞洲四小龍第一名。「非常榮幸也很感謝蔡英文在執政期間給他一起努力的機會，他從旁學習很多。」

最後，賴清德也祝福蔡英文未來生活自由自在，未來國家仍需要蔡英文繼續關心國政，並協助新的政府，讓台灣能走得更穩、更遠，人民過更好的生活。