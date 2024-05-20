蔡英文8年卸任之後　賴清德會給世界帶來什麼？

今天是「5.20」，台灣的政權交接日，蔡英文離任，賴清德正式掌握權柄。他接下來會給世界帶來什麼，是所有關注台灣、兩岸及中美關係前途者都高度關注的話題。



我們說賴清德當選絕非兩岸福音，會帶來動盪衝突，不是說他上任後就會開足馬力搞法理台獨，宣布廢止中華民國成立台灣共和國，導致兩岸進入戰爭狀態。

2024年5月20日，新任台灣總統副總統就職典禮上午9時舉行，圖為蔡英文與賴清德現身台府前向觀禮者致意。（中央社LIVE影音截圖）

賴清德沒有那麼傻，他清楚兩岸實力對比，知道中國大陸對台獨是什麼態度，如果他這麼明晃晃赤裸裸搞激進台獨，大陸的統一之錘會隨時猛砸下去，他賴清德就是再頭鐵，也擋不住解放軍的統一之錘。

賴清德也很清楚美國對台灣的定位，美國把台灣視為打壓中國的棋子，視為和中國博弈的籌碼，在美國人眼裡，台灣是個服務於美國利益與價值觀的地緣工具，不是夏威夷或德州這樣的法定領土。現今情況下，美國並不樂見賴清德再戳出一場戰爭，把美國拖下水，這樣搞不好美國會徹底失掉台灣這個棋子，甚至讓美國在印太的霸權地位遭到致命衝擊。

2024年5月20日，新任台灣總統副總統就職典禮上午9時舉行，圖為蔡英文、賴清德與蕭美琴（左起）現身台府前向觀禮者揮手致意。（中央社LIVE影音截圖）

賴清德也很清楚台灣人對台獨嚮往的成分多於信念成分，雖然台獨在台灣已成主流意識，可以把支持台獨的政黨或政治人物送上執政位置，但是真要為台獨打仗，讓台灣人把自家兒子送上戰場，是沒有多少人願意幹的。很多機構做的民調都顯示，希望台獨的數據在台灣佔到絕對多數，但是為台獨上陣打仗犧牲，數據還沒超20%。

哲學家研究純粹，政治人物都要面對現實，賴清德是個政治人物，他必須得面對現實。這就是他後來在「台獨工作者」前面又加上「務實」這兩個字的原因。

所謂「務實台獨工作者」，台獨不重要，台獨只是一個目標，一個願望，一個迎合台灣社會主流意識服務於選舉需要的工具，重要的是務實。「務實」台獨就是能獨就獨，有機會有空間的獨就獨，不能獨或獨了會被天雷爆轟的話就夾著尾巴不獨。

那麼，既然如此，既然在大陸統一之錘威懾下，賴清德根本就沒有搞激進台獨的空間和機會，兩岸還不至於立即開戰，為什麼還說他當選會給台海帶來動盪衝突呢？

那是因為賴清德上任後，會在李登輝、陳水扁、蔡英文等「去中國化」的基礎上，繼續搞「去中國化」，會在從政治、到教育、到行政、到社會生活、到大眾心理的各個層面，繼續圍繞以台灣為中心進行共同體建構，建立以台灣為載體的國族意識，會進一步斬斷台灣與中國大陸的歷史文化與血脈聯繫，在鞏固台獨認同基礎上，強化對中國大陸的敵意，繼續拉大兩岸的心理距離。

從李登輝開始，在連續三十多年「去中國化」努力下，台灣社會的中國認同已經很稀薄了，台獨已經成主流認知，所有各家民調都顯示，「台灣人」（Taiwaniese）才是現在台灣的主流身份認知，有不到20%的人甚至已經成為願意為台獨打仗的極端分子。如果賴清德在蔡英文「去中國化」基礎上繼續加速，四年或八年後，台灣的社會認知會怎麼樣？會建立起什麼樣的國族認同？

屆時就算有30%至40%的人成為願意為台獨打仗的極端分子，一旦以台灣為載體的這種新國族共同體意識形成，台獨從一個尚帶有政治投機色彩的希望變成一種普遍信念，那麼第一，在選舉政治下，任何支持兩岸和平相處或統一的政黨將永遠不可能再執政了，兩岸協商統一的政治基礎就徹底喪失了；第二，在此基礎上，大陸以觸發《反分裂國家法》第三種情況為由啟動武統進程，必然會在台灣遭遇更激烈的抵抗，屆時台獨當局覺得民意可用，台灣民意也願意接受台獨當局挾持統領，台獨就可能與美日等勾結，冒著與中國開戰的危險悍然宣布獨立，而在台獨信念武裝下的極端台獨分子，屆時也會在台獨當局支配下甘願捨身赴死，如此將極大提高國家統一成本，甚至有超出預測的極端情況發生。

這就是賴清德當選非兩岸福音的原因，也是他可能帶來的最大潛在風險。

2024年5月20日，新任台灣總統副總統就職典禮上午9時舉行。圖為賴清德宣誓就職畫面。（中央社LIVE影音截圖）

除了這種潛在極端風險，還有外交層面的挑戰。有一個事實我們必須認識到，雖然包括聯合國在內，幾乎所有國家組織和絕大部分國家都承認「一個中國」，認為台灣只是一個帶有自治成分的政治實體，台灣已經剩下十來個彈丸邦交小國，但是幾乎全球所有國家及這些國家的政治人物，都在利用大陸與台灣的獨特關係從中漁利。這些國家或政黨政治人物常常大陸台灣兩頭吃，吃完一頭吃另一頭。特別是美日歐這些與台灣共用相似價值理念又想借助台灣遏制中國的國家更是如此。而台灣也利用這種心理從中下手，給中國大陸帶來巨大麻煩，威脅到中國國家安全，消耗了中國大陸大量寶貴的外交與軍事資源，極大提高了中國維護一個統一國家形象的投入成本。

蔡英文任內透過蕭美琴、吳釗燮等「頑固台獨分子」給中國大陸招致的麻煩已經顯而易見了，很多從事外事與國際政治觀察的人都有深切體驗。換成比蔡英文更激進、更富政治冒險精神的賴清德執政，又有蕭美琴這個唯一兩度被制裁且登上頑固台獨名單的副手協助，在中美對抗勢難根本緩解，美國必然會繼續利用台灣遏制中國情況下，接下來會發生什麼，就不難預測了。

2024年5月20日，新任台灣總統副總統就職典禮上午9時舉行。圖為蕭美琴上台準備宣誓就職畫面。（中央社LIVE影音截圖）

新加坡總理李顯龍在幾年前的美國阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）上說「台灣問題不可能長期這樣拖下去，除了統一是中國復興應有題中之義，還因為這個問題是以嚴重損害中國國家利益，消耗中國外交資源的方式持續存在的。台灣當局如果不主動降低台海現狀對中華民族利益的損害，他們就要準備迎接風暴，那一天什麼時候到來，只是時間問題。」以李顯龍與中國大陸與台灣的關係，以李氏政治家族的智慧，這些話肯定不是為了嘩眾取寵。

這就又回到了文上所說的賴清德帶來的最大潛在風險。如果李顯龍說的這種情況發生，而台灣在賴清德領導下又持續在「去中國化」的路上加速狂奔，屆時不僅兩岸和平統一的基礎會徹底喪失，而且完成統一的成本與風險也會極大提升，甚至可能有超預期的極端情況發生。

本文轉自微信公眾號「杭子牙」。

