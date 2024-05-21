賴清德就職｜對北京第一筆就「談崩」　台學者：兩岸關係已翻篇

賴清德5月20日宣誓就職並發表演說，唯演說內容主張兩岸互不隸屬、強調陣營對抗，隱含「兩國論」意識形態，引起北京強硬回應，指其暴露「台獨工作者」本性。台學者認為，賴清德就職演說要價太高，第一筆已經談崩，兩岸關係在賴清德就職後，已經翻頁，進入新起點。



台灣政治大學國際關係研究中心21日舉辦「520後兩岸關係與區域安全展望」座談會，邀集兩岸關係研究學者共同探討賴政府上台後的兩岸關係發展。

台灣政治大學國際關係研究中心21日舉辦「520後兩岸關係與區域安全展望」座談會。（陳鄭為/攝）

台灣政治大學政治系、東亞所特聘教授、國關中心主任寇健文首先表示，儘管賴清德新政府期待兩岸雙方回歸有敘健康交流，但演說內容清晰原則與期待，結果是北京與賴政府在雙方可接受的立場框架內並無交集，料短時內不會有官方交流，民間交流也會受限。

寇健文認為，賴清德就職演說的主要論述對象是美國，在台灣確認站隊美國下，北京需求淪為其次，美國將在未來兩岸關係中繼續扮演角色，且非仲裁者、協調者，而是主要行為者之一。

寇健文認為，兩岸彼此原則、立場框架無交集，將影響民間交流。（陳鄭為/攝）

台灣國防大學中共軍事研究所教授馬振坤表示，相較蔡英文八年任期的兩岸關係策略，採取戰略模糊，戰術清晰，賴清德演說表達出非常清楚意涵，包括對兩岸關係性質與定位，論述呈現戰略清晰。

2024年5月20日，賴清德發表就職演說。（中央社LIVE影音截圖）

馬振坤認為，蔡英文過去就兩岸關係定位維持模糊空間，唯戰術上捍衛安全與台海秩序穩定，堅定且清楚措施。因此蔡英文主政八年期間，縱然面對北京壓力進逼，蔡英文政府基本能維持台海和平穩定與安全。

同時，北京對台策略在習近平主政後，要統一台灣的戰略清晰，但未來要和統、武統，還是和戰兩手的戰術層面採取模糊，令各界莫衷一是。馬振坤認為，北京對台戰略清晰，戰術模糊的結果，基本是成功的。

馬振坤表示，賴清德一改蔡英文兩岸關係戰略模糊策略，如何相應調整戰術指導，是未來觀察重點。（陳鄭為/攝）

馬振坤指出，相較習近平戰略目標很明確，戰術模糊逐漸進逼，蔡英文是反過來，避免兩岸戰略目標明確相背，出現直接衝突。但賴清德就職演說在兩岸關係部份，展現戰略清晰立場，並針對兩岸定位做出論述。「當賴清德在兩岸關係策略採取戰略清晰之後，戰術層級會怎麼做？這是一個問題。」

馬振坤提醒，未來台軍第一線在戰略清晰情況下，賴清德國安團隊必須要就戰術抉擇做出決定，是要採取過去蔡英文的清晰路線，或是不同的模糊路線，還需要觀察。

2024年5月20日，新任台灣的總統副總統就職典禮上午9時舉行，圖為蔡英文與賴清德現身台府前向觀禮者致意。（中央社LIVE影音截圖）

針對台媒與中外媒體對賴清德就職演說做出不同解讀，台灣政治大學國關中心助理研究員曾偉峯表示，外國媒體多認釋出善意，台灣跟大陸媒體則認為偏硬，是很有趣的觀察點。「賴清德原本可以更硬，但對他來說，說出《中華民國憲法》，已經是善意了」。曾偉峯認為，論兩岸之間釋放善意，不是只有台灣，還是要看北京反應。

對於兩岸關係後續發展，曾偉峯首先研判，兩岸關係不會有明顯改善，對話也不會重啟，沒有理由樂觀。北京很清楚，兩岸要重啟對話，清楚是要有國族認同，有著墨就可以談，要的還有反獨反外部勢力干涉。但賴清德在就職演說中並未回應於此，雙方沒有交集，這將被北京視為沒有誠意。

曾偉峯研判，兩岸短時內磨合不成，將加深北京對台反獨反干涉力道。（陳鄭為/攝）

其次，曾偉峯預期，兩岸接下來會進入磨合期，因為賴清德提到要交流，這方面與北京對台有交集，但北京劃下戰略紅線，要一國、要同屬一中，要觸及中華民族、文化、九二共識等，但賴清德主張的是台灣主權、兩岸互不隸屬，兩岸縱使存有往來，也是一類不情願的開放交流。

最後，一旦雙邊磨合不成，北京對台反獨反干涉的作為會擴大。曾偉峯舉例，此前國台辦祭出制裁5位台灣名嘴，已經超出反獨反干涉範圍，已經是思想管轄，一旦雙邊磨合不成，未來北京對台反獨反干涉作為會更擴大。

針對賴清德就職演說內容，國台辦抨擊賴清德講話，頑固堅持台獨立場，充分暴露了其「台獨工作者」的本性。。（微博＠國台辦發布）

台灣政治大學東亞所特聘教授、國關中心副主任王信賢則是透過與大陸學者的互動，感嘆兩岸彼此對善意，都存在認知誤解，以致對話處在平行時空，兩邊之間都接不到球。

王信賢分析北京就民進黨三次執政就職發言的回應，指陳水扁2000年上台，國台辦雖抨擊其善意和解缺乏誠意，但留有「聽其言，觀其行」空間；蔡英文2016年就職演說，換來北京「未完成答卷」回覆；爾今的賴清德，則是定調暴露「台獨工作者」本性，首度看不到北京對民進黨主政者留有任何觀察的時間彈性。

王信賢認為，賴清德在就職演說中，對北京喊價太高，第一筆就談崩了。（陳鄭為/攝）

王信賢在回應《香港01》提問，如何理解賴清德作為「台獨工作者」的務實意義時，認為賴清德演說表達的內容，即是體現他「務實」的目的。在賴清德發表就職演說後的下午，國台辦、外交部、商務部相繼做出強硬回應，《新華社》21日也發表評論，直接定調其為「台獨工作者」、「麻煩製造者」，甚至評價賴清德在台獨道路上，超越李登輝、陳水扁與蔡英文，「前所未見」。

王信賢認為，北京回應賴清德就職演說的調性非常重，且定性難改，賴清德若是想在就職演說提高自己對北京的要價，顯然在第一筆拉得太高，已經談崩了。

賴清德稱兩岸互不隸屬，外交部直言回應，台獨是死路一條。（中國外交部）

最後，針對兩岸關係與區域安全展望在美國大選前是否風險可控？又中美台關係會否因為賴清德演說，開啟新的緊張？

王信賢認為，兩岸往後將進入戰略互疑，沒有互信、認知落差、目標不同等三點是造成兩岸戰略互疑的原因，同時也將是未來主軸。坦言北京對賴清德本來就有其定性判斷，就職演說只是作為確認罷了。

馬振坤總結認為，北京現階段不至於對台海採取冒進舉動。對北京而言，軍事解決台灣問題，是國家統一之戰，但跟中美發生衝突，是國家生存之戰，這兩點性質意義是不同的。北京唯有確認美國絕對不會介入，解放軍才會對台採取軍事行動。「對中共中央來說，絕對尋求改善與美國關係，避免與美軍出現正面衝突。」

針對未來中美台關係，馬振坤分析，從大的框架來看，大局是穩定的，賴清德演說中戰略清晰很清楚，但現在局面，兩岸關係翻頁了，北京也不用思考、再去交纏一中原則、九二共識、是否未完成答卷等問題，「昨天是一個新的開始，由友善到敵對的處置，北京都會重新思考，賴清德就職是兩岸關係新的一頁的起點」。