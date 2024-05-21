台中捷運斬人案｜2乘客傷勢嚴重　17歲少年全身22厘米撕裂傷

台中捷運驚傳斬人案。5月21日上午11時許，一名20歲洪姓男子在捷運車廂持刀砍傷2名乘客，多人上前制止，成功制服疑犯。初步了解，3人受傷送院，包括疑犯及2名乘客。

台中市長盧秀燕表示，其中一名受傷的27歲男子傷勢集中在面部，後續將聘請專業美容醫生手術，另一位17歲少年則部分傷勢較為嚴重。2人均需要進行清創縫合，台中市府將會全權負責醫療費用。



案件發生在今日（21日）中午，身穿咖啡色襯衫的洪姓男子突然在捷運列車上拿出菜刀超乘客揮砍，被奪刀後，又繼續拿出水果刀攻擊，造成2名男性乘客受傷，洪姓男子自己亦掛彩受傷。警方在現場檢獲3把刀，經查，洪男在事發時攜帶1把菜刀、2把水果刀。

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據台媒ETtoday報道，台中市長盧秀燕受訪時表示，2名受傷乘客分別為27歲許姓男子、17歲少年，而許男傷勢集中臉部，後續將聘請專業美容醫生替許男進行手術；17歲少年部分，傷勢集中右半部，右肩、右胸、右上臂共22厘米撕裂傷，目前家長已趕到醫院。

據院方說明，2名傷者傷勢均傷及肌肉，目前都在進行清創縫合。對此，盧秀燕承諾，2人的醫療費用台中市將會全權負責，另也會提供慰問金。

至於洪男部分，其右手大拇指受有撕裂傷，傷及韌帶，但並未傷及肌肉，目前正在接受警方偵訊，後續也將進行縫合手術。至於其詳細犯案動機有待警方進一步調查釐清。