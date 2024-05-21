台中捷運驚傳斬人案至少3人傷　男子發狂揮刀乘客合力制服

台中捷運驚傳斬人案。5月21日上午11時許，一名男子在捷運車廂持刀砍傷2名乘客，多人上前制止，成功制服疑犯。初步了解，3人受傷送院，包括疑犯及2名乘客。



網傳影片顯示，一名身穿棕色外套的男子持刀傷人，有人滿臉血試圖控制疑犯行動，也有人拿雨傘喝止，後來大批乘客上前圍抱痛毆，最終制服疑犯。

台灣傳媒報道，疑犯疑似從水安宮站上車，先持菜刀攻擊乘客，當時不少人見狀立刻驚慌逃竄，但疑犯遭奪刀後又從口袋中掏出水果刀狂砍其他人。有目擊乘客稱，持刀男當時朝一名男子的頸部攻擊，眾人發現後立即上前阻止。

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警方表示，20歲洪姓男疑犯被制服，另有17歲、27歲2名男傷者，3人均送往林新醫院接受治療；據悉，他們臉部有刀傷、撕裂傷，意識皆清楚。警方在現場檢獲3把刀，經查，洪男在事發時攜帶1把菜刀、2把水果刀。

台中市長盧秀燕表示，洪男設籍屏東，平時住在高雄，有精神恍惚問題，昨天（20日）到台中後準備凶器，今天刻意挑選捷運犯案。

台灣傳媒報道，疑犯送院時全身多處染血，右手包紮成球狀加壓止血，由擔架抬上救護車，至於詳細犯案動機有待警方進一步調查釐清。