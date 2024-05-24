解放軍圍台軍演｜台軍雄二、雄三反艦導彈車佈署墾丁和台中港備戰

解放軍東部戰區23日宣布在台灣周邊海域開展為期2日的「聯合利劍-2024A」演習，台灣軍方協同海巡署等單位啟動各地備戰。有軍事迷指出，在台中港沿海，以及南台灣墾丁國家公園附近，目擊台軍放列雄二、雄三反艦導彈車，



為應對解放軍「聯合利劍-2024A」演習，台防部23日發布說明，指針對近期台灣周邊海、空域活動狀況，包括對大陸海警船行動，以及部分兩棲登陸部隊例行演訓、火箭軍部隊動態等，台灣軍方將協同海巡署等單位，透過聯合情監偵系統綿密掌握。

為因應雄二丶雄三以及增程雄三反艦導彈持續量產及分批撥交部隊運用，台灣軍方規劃設立的「海軍制海導彈指揮部」，預計在今年年底以前成立。圖為海鋒大隊以機動導彈發射車發射雄三飛彈。（台灣國防部提供）

台灣軍方表示，台軍地面部隊除正常戰備演訓，並加強區域聯防及營區安全防護；防空及陸岸導彈部隊亦嚴密蒐報目標，強化突發狀況應處。

台媒《TVBS》報道，據悉台軍為因應解放軍突襲式環台軍演，海軍海鋒大隊24日上午在屏東墾丁有放列雄三導彈之外，在台中港沿海也發現有雄三、雄二反艦導彈放列。報道指稱，台軍方私下證實這是因為解放軍演的回應動作。

+ 1

報道也根據一位軍事迷說法，指這並非第一次看到導彈部隊進駐墾丁，前美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）2022年8月訪台後，解放軍在台灣附近海域進行軍演，當時即曾觀測到導彈車隊進駐。