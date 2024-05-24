解放軍圍台軍演｜台軍雄二、雄三反艦導彈車佈署墾丁和台中港備戰
撰文：許祺安
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解放軍東部戰區23日宣布在台灣周邊海域開展為期2日的「聯合利劍-2024A」演習，台灣軍方協同海巡署等單位啟動各地備戰。有軍事迷指出，在台中港沿海，以及南台灣墾丁國家公園附近，目擊台軍放列雄二、雄三反艦導彈車，
為應對解放軍「聯合利劍-2024A」演習，台防部23日發布說明，指針對近期台灣周邊海、空域活動狀況，包括對大陸海警船行動，以及部分兩棲登陸部隊例行演訓、火箭軍部隊動態等，台灣軍方將協同海巡署等單位，透過聯合情監偵系統綿密掌握。
台灣軍方表示，台軍地面部隊除正常戰備演訓，並加強區域聯防及營區安全防護；防空及陸岸導彈部隊亦嚴密蒐報目標，強化突發狀況應處。
台媒《TVBS》報道，據悉台軍為因應解放軍突襲式環台軍演，海軍海鋒大隊24日上午在屏東墾丁有放列雄三導彈之外，在台中港沿海也發現有雄三、雄二反艦導彈放列。報道指稱，台軍方私下證實這是因為解放軍演的回應動作。
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報道也根據一位軍事迷說法，指這並非第一次看到導彈部隊進駐墾丁，前美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）2022年8月訪台後，解放軍在台灣附近海域進行軍演，當時即曾觀測到導彈車隊進駐。