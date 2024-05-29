美智庫報告：北京將在4年內迫使台灣簽署和平協議

解放軍東部戰區本月23日展開為期兩天「聯合利劍-2024A」圍台軍演，明白宣示是對台獨分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒，以及對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。美國智庫分析，解放軍距離完成武裝攻擊台灣的準備還很遙遠，最可能改採施壓的方式，試圖迫使賴清德政府在2028年前與北京簽署和平協議。



《歐亞時報》（Eurasian Times）報道指出，美國各智庫普遍認為，解放軍雖然確實有能力入侵台灣，但對於最近經歷經濟衰退的中國來說，這將付出極其高昂的代價，同時「解放軍距離完成武裝攻擊的準備還非常遙遠，目前還在等待時機」。

2024年5月23日，北京街頭的大螢幕，播出解放軍在台灣周邊舉行軍演的新聞報道。（Reuters）

報道援引檀香山東西方中心資深研究員羅伊（Denny Roy）近日說法，認為即使中國擁有龐大的現代軍艦、戰鬥機和導彈武庫，但面對美國和日本軍事抵抗的可能性，北京仍遠未達到保證成功入侵的優勢水平。

美國智庫外交關係委員會（the Council on Foreign Relations, CFR）近日發表的報告也指出，解放軍想要運送數十萬名士兵穿越台灣海峽需要數千艘船隻和數周時間。台灣可以瞄準這些船隻，將士兵集中在可能的登陸地點，並設置障礙。「中國需要將軍事資產轉移到其東海岸，並為入侵做好其他明顯的準備，非常可能被台灣和美國察覺。」

近年台海局勢緊張，解放軍多次在東部沿海地區舉行軍事演習。（中國軍網）

報道分析，解放軍短期內不會攻擊台灣，但北京官方將透過持續的侵略和恐嚇來消耗台灣軍隊。根據戰爭研究所（ISW）和美國企業研究所（AEI）在本月13日發表的一篇論文指出，中國將在賴清德的第一個任期內實施四項「脈衝」，這將涉及「空中、海上、信息、網絡、經濟、認知和其他領域的協調行動」；到2028年，北京將試圖迫使賴清德簽署和平協議，「每一個行動都是要讓台灣接受併吞」。