湖北迎親隊男子穿日本軍服持刺刀開路　網民：民族歷史不能開玩笑

撰文：鄭寧
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5月7日，湖北襄陽「南京路」街頭迎親隊伍中，有幾名中年男子身穿「鬼子服（日本二戰軍服）」並手持刺刀道具，刺刀上還掛著日本國旗，引發網民熱議。

網傳影片顯示，幾名穿著日本軍服的男子在前方開道，後方則是多人抬轎，轎子裡坐著一位身穿紅衣的女子。11日，周邊商戶老闆稱，小區如此迎親只是「圖好玩圖熱鬧」。襄陽魏莊社區則回應，系當地迎親風俗，但所穿著的服裝不合適，會對涉事群眾進行批評教育。

14年抗日戰爭，日軍在中國犯下的罪行，令中國民眾與日本軍國主義有難以消解的仇恨。此前南京玄奘寺供奉南京大屠殺戰犯，應發全國聲討；藝人張哲瀚參觀靖國神社「精日」，被全網抵制；前外交部部長王毅曾指「精日」是中國人的敗類。

對於這次襄陽迎親隊伍穿日本軍服、掛日本國旗的行為，引發網民鬧爆，也有襄陽網民闢謠解釋，當地根本沒有這一風俗。

「胡說八道，我就是襄陽人，我怎麼不知道本地有這風俗。」
「不要拿我們民族的悲傷歷史去開玩笑，這一點也不好笑。」
「國內有很多二鬼子，警惕。」
「抗日神劇拍多了的後果」
「最重要的是一群年長的人，可見這是一群什麼人。」
「什麼事情都要有個底線吧，這麼玩真的對得起那些埋在地下的烈士嗎」

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