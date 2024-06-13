胡歌訪台遭禁言繁花、上海？　台陸委會：空穴來風　我們又不傻

內地一線演員胡歌12日上午抵台，下午出席「台北市影音節目製作商業同業公會」主辦的《對話青年》講座，引民進黨台北市議員許淑華質疑這是「中共統戰手法多樣化」。對此，台灣行政院發言人陳世凱13日表示，兩岸有序健康交流都是好事，但若有牽涉統戰，並不樂見。



然而，有媒體報道，胡歌睽違六年旋風訪台19小時，隨著熱劇《繁花》大火，作為主角的胡歌在台期間卻遭禁言「繁花」、「上海」等詞彙，並遭官方禁止召開記者會，台灣陸委會對外澄清，胡歌訪台期間，活動受到相關規範，主要受限申請單位與申請名義，強調報派「上海」、「繁花」的禁語禁令是空穴來風，「陸委會沒有那麼傻」。



台灣陸委會副主委兼發言人梁文傑在13日例行記者會上表示，胡歌今次訪台沒有召開記者會，這與主辦單位協助其申請入台時的申請名義有關，其申請名義是訪台參加一場與青年交流的座談會，「從頭到尾，沒有別的活動，怎麼申請就怎麼批准」。

梁文傑表示，陸委會受理大陸人士訪台，係根據《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》，會要求申請單位不可安排與入境許可目的不相符的活動，「多年下來，運作順暢」。

台灣陸委會副主委兼發言人梁文傑。（陳鄭為/攝）

梁文傑認為，如果胡歌今次是由上映《繁花》平台MyVideo遞出申請，非由「台北市影音節目製作商業同業公會」代表申請，那麼胡歌就可以大方在台舉辦簽名會、影迷會，官方都不會有意見。

梁文傑表示，只要遵守申請相關規範，台灣官方不會限制任何大陸藝人訪台，強調胡歌今次在台期間，諸如不受訪、未舉行記者會等活動，是申請單位以參與交流活動申請訪台，按現行許可辦法規範，即不得參與申請事項不符的活動，「這與陸委會沒有關係」。

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對於胡歌訪台是否涉及統戰，梁文傑表示，陸委會對各式統戰都很敏感，「胡歌這次訪台，老實說大牌演員，來台一天參加一場與青年學生互動的交流會，卻沒有做任何宣傳，也沒有跟粉絲見面，確實蠻讓人訝異的」，「主辦單位是怎樣神通廣大請到胡歌，經費哪裡來的，我們也很好奇」。

但梁文傑重申，官方在批准胡歌入台申請時，根據申請單位遞件，很單純判定為一般交流案件。

最後，對於有媒體報道指稱，胡歌訪台期間，遭禁止提到《繁花》與上海，梁文傑表示，這是空穴來風，強調胡歌這次訪台是電影人交流，隨著《繁花》熱播，當然會談《繁花》，而《繁花》拍攝地就在上海，怎麼可能不提？「陸委會又不傻，怎麼可能禁止？」