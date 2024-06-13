胡歌自爆拍攝《繁花》承受巨大精神壓力　揭王家衛私下真實一面

大陸演員胡歌因演出王家衛執導的電視劇《繁花》人氣再度飆漲，他昨（12）日來台出席「對話青年」影視經驗交流活動，原先主辦單位表示，活動上不談「上海」、「繁花」相關話題，胡歌卻打破限制，暢聊《繁花》拍攝過程，胡歌透露該劇拍攝3年半，煞科前承受巨大精神壓力，對於王家衛的專業能力更是讚不絕口。



胡歌昨（12）日赴台出席「對話青年」影視經驗交流活動。（TVBS授權使用／黃城碩攝）

胡歌入行20年，坦言當初最難克服緊張問題。（TVBS授權使用／黃城碩攝）

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陸劇《繁花》是國際名導王家衛首次執導電視劇，推出後獲得各地粉絲喜愛，胡歌分享與王家衛合作感想，大讚：

王家衛的專業我不用贅述，第一我很佩服他年紀不輕，收工一天睡不到3個小時，和我進組前想的完全不一樣，我非常感謝王導拍《繁花》這部作品，我覺得他拍出上海最溫暖最美好的時光，讓我對家鄉有更深刻的理解。

胡歌也透露上海北區有許多台灣人，這也是為什麼2003年第一次到台北時，完全不陌生、感覺親切的原因，推薦大家到上海品嚐泡飯。

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胡歌在座談會上熱情邀請年輕導演合作，入行超過20年的他，認為自己最大的挑戰就是克服緊張，「這跟我個性有關係，前輩教我2個方法，第一唱歌，唱歌不是我的強項，我放棄了；第二個方法比較特別，說些垃圾話，說的對象非常難找，我也沒用，後來我找到適合自己的方法，我喜歡騎摩托車，我給自己催眠，這個片場沒人騎車比我好，慢慢找到自信。」他坦言剛進演藝圈前10年，演戲有誤區（迷思），塑造的角色離生活愈遠：

說明我的演技越好，演到現在慢慢覺得，演員無論塑造什麼角色都離不開自己，這個自己是生命的打磨。

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