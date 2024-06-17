台灣獲獎民宿涉偷拍　攝錄機偽裝成小夜燈放浴室　女住客嚇到報警

台媒17日報道，台東著名民宿「波尼多小旅宿」近日爆出偷拍事件！陳姓負責人涉嫌在房間浴室內裝設針孔攝錄機，直到一名女住客察覺異狀後，嚇得連忙報警。當地警方獲報後立即到場調查，拆卸針孔攝錄機，並將陳男移送、查扣電腦等設備。



台東市波尼多小旅宿多次獲得台觀光部頒發的好客民宿，被女顧客發現竟在浴室內裝設針孔攝錄機偷拍。（FB）

民宿陳姓負責人在浴室裝針孔攝錄機偽裝成小夜燈偷拍，事後坦承犯案道歉。（FB）

台媒《ETtoday新聞雲》等報道指，波尼多小旅宿曾獲台觀光署頒發「好客民宿」標章認證。但有女子在FB社團「台東大小事」稱，自己的女性朋友入住該民宿時，發現房內的浴室有針孔攝錄機，且攝錄機還偽裝成小夜燈的樣子，嚇得立刻報警。

案發後，陳姓負責人立刻在FB上坦承犯案，並向受害者道歉稱「對不起，我犯了不可原諒的錯」，後續將接受調查，也願意接受相應的處分。陳男表示，民宿即日起停止營業，並承諾將來不會再從事旅宿相關事業。

案發後，陳姓負責人立刻在FB上坦承犯案。（FB）

警方指，受害者是在14日晚上報案，警員到場時發現浴室內有一個攝錄機，民宿業者也在場，目前僅確認民宿其中一間浴室有裝攝錄機、有一名被害人，至於業者裝了多久，是否還有其他攝錄機，還要調查釐清，全案依妨害秘密罪移請地檢署偵辦。

民宿在Google及訂房網站評價均高

報道指，陳姓負責人對於在地文化十分有熱忱，而民宿不管是在Google評論還是在知名訂房網站評價都相當高，似乎相當用心經營，過去還曾經獲獎，沒想到負責人竟涉偷拍，也讓不少曾入住的女性遊客相當擔心。

台東縣交通及觀光發展處稱，業者可依照相關法例最重處50萬元新台幣以上罰金，情節重大可撤銷營業登記。另外，縣府即日起也會針對縣內所有民宿、酒店業者進行專案稽查，請遊客放心。

波尼多小旅宿。（FB）