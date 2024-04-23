無良護士手術室偷拍病患私照、揉胸摸陰　醫院遭實名舉報醜聞

自稱在台北慈濟醫院手術室上班的資深護士，23日上午實名爆料，稱至今半年來，看過太多令人作嘔的事情，在手術室裡，除了在麻醉期間護士大量圍觀病人生殖器或乳房外，還以照片拍攝及搓揉，「這些完全沒有醫德的事情，全都發生在沒人知道的手術室裡。」對此，台北慈濟醫院回覆已獲知信息，目前正在調查中。



自稱在台北慈濟醫院開刀房上班的資深護士，實名爆料揭露手術室內醜聞。（Facebook@台北慈濟醫院）

暱稱「阿肥」的台北慈濟醫院手術室資深護士在網絡爆料稱，「當你在全身麻醉時，知道自己的身體被做了什麼嗎？」除了在麻醉期間護士大量圍觀病人的生殖器或乳房外，還以照片拍攝、瘋狂搓揉，這些完全沒有醫德的事情，全都發生在沒人知道的手術室裡。

阿肥表示，除了大家手機都有病患的私密照外，連小女孩小男孩的裸體也沒有被放過，「為此我感到無比噁心，所以在離開之前，我必須說出這些令人作嘔的事實。」

對此，台北慈濟醫院表示，「本院恪守病人權利與隱私，該文提及相關醫療處置均非事實。本院手術室明文嚴禁非醫療用途之拍照行為，醫院已啟動調查，追查照片來源與拍攝動機，正在確認照片是否在本院拍攝。」

台北慈濟醫院表明，已立即停止該名同仁相關信息查閱權限並報請警方協助調查，醫院將配合後續辦理。