美學者：北京豪華招待危地馬拉媒體人旅遊　以帶風向影響對台關係

近日，中國大陸被指企圖破壞台灣和中美洲國家危地馬拉（Guatemala）的外交關係，還以招待豪華旅遊方式邀請危地馬拉部分媒體主持人或記者前往大陸，換取他們在媒體上批評台灣，支持大陸，企圖以此帶風向。



美國陸軍戰爭學院拉丁美洲研究所教授艾里斯（Robert Evan Ellis）在專研亞太情勢的《外交家》（The Diplomat）雜誌發表專文，指北京正低調地在媒體領域進行一場企圖「翻轉」台灣和危地馬拉關係的鬥爭。

他點名危地馬拉主持人曼德斯（Claudia Mendez）5月期間接受北京當局長達3個月的招待旅遊，隨後在社交平台X（前稱Twitter）多次引用大陸官方的說法，並在節目上嚴詞批評危地馬拉外交部長馬丁內斯（Carlos Ramiro Martinez）參加台灣總統賴清德的就職典禮，是嚴重違反「一個中國原則」。預計她回國之後會更加大力度宣揚北京立場。

主持人曼德斯接受北京當局長達3個月的招待旅遊。（IG@cmendeza）

曼德斯在中國。（IG@cmendeza）

艾里斯又指，曼德斯所屬的媒體危地馬拉媒體評論新聞（CON CRITERIO）更發布新聞，表示危地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）「拒絕」參加台灣520總統就職典禮，內容偏頗也未經查證。在隨後的中國外交部記者會上，就有媒體以此篇報道做球給發言人汪文斌，批評台灣和危地馬拉的外交關係。艾里斯形容，這似乎已經形成一種「裏應外合」的新聞操作模式。

艾里斯進一步指出，日前，北京當局透過危地馬拉記者協會和其成員運作，全額招待特定媒體人，享受了豪華的中國之行。這些媒體回國後同樣在平面、廣播節目中宣揚親北京觀點，和發表有利於北京的公開立場。

艾里斯示警，除了媒體外，華為也在危地馬拉積極遊說，推銷電信系統和技術。他指出，華為和聯想電腦曾企圖向危地馬拉前總統賈馬太（Alejandro Giammattei）政府捐贈重要物資，但遭拒絕。待新總統上任，華為又企圖故技重施，主動表達願意無償提供危地馬拉政府3C設備，但同樣遭到拒絕。這顯示該國政府已經對北京的行為感到擔憂。