蔡英文派遣吳釗燮訪危地馬拉　出席新總統就職典禮

蔡英文於2020年台灣大選勝選後，隨即派遣台外交部長吳釗燮出訪拉丁美洲友邦，鞏固邦誼之外，也尋求2020後的新合作管道。

台外交部長吳釗燮擔任蔡英文外交特使，率團出席台灣的中美洲友邦危地馬拉共和國於當地時間1月14日舉行的新任總統賈馬太（AlejandroGiammattei）及副總統卡斯蒂略（Guillermo Castillo）就職典禮。

吳釗燮率團出席危地馬拉新任總統就職典禮。（中央社）

吳釗燮於同日（1月14日）下午在危國首都舉行「台灣、美國、危地馬拉及洪都拉斯四方會談」，創立多方共同合作機制，對台灣而言別具意義。

對此，台外交部發言人歐江安表示，這次的四方會談由洪都拉斯總統埃爾南德斯（Juan Orlando Hernández）、外交部長羅薩萊斯（Lisandro Rosales），危地馬拉總統賈馬太、外交部長布魯洛（Pedro Brolo），美國「國際開發金融公司」（DFC）總裁伯勒（Adam Boehler）、國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf），以及台外交部長吳釗燮共同參與。各方在會中聚焦討論共同推動與危地馬拉及洪都拉斯在經貿投資及基礎設施等領域的合作關係，「這也是首次台美洪危的四方會談」。

台灣外交部長吳釗燮（右）與危地馬拉新任外長布魯洛（Pedro Brolo）合影。（中央社）

歐江安說，台外交部樂見並至願與美國共同推動在友邦的合作，持續促進中美洲區域的繁榮與發展。