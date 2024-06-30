美台頻密軍售並建立共同準則　學者：從準同盟走向同盟關係

美國聯邦眾議院日前通過撥款法案，其中要求提供台灣至少5億美元的外國軍事融資（FMF），並提供最多20億美元的貸款。台灣學者分析，按美國越發積極援助台灣的趨勢來看，不排除未來可能會擴大提供美國現有外掛改良裝備，而全球合作暨訓練架構（GCTF）的加強或將讓美台關係從準同盟走向同盟關係。



台媒《自由時報》報道，台灣國安會前諮詢委員、台灣淡江大學榮譽教授翁明賢表示，從美國加重援台力道、加強訓練等觀察，美國政府意在與台灣建立共同準則、圖像、語言，這應是為雙方未來加強合作，例如參加環太平洋演習等做準備與鋪路，台灣屆時可順勢而為。

2024年6月，美國政府宣布對台軍售彈簧刀300以及Altius 600M-V等2款攻擊型無人機。台灣軍事專家分析指出，2款攻擊型無人機可以強化台軍地面部隊的即時精準打擊能力，提升不對稱作戰能力。圖為彈簧刀300無人機。（維基）

台灣軍方下屬國防安全研究院國安所所長沈明室表示，美國的FMF主要是以美軍現役的庫存軍品為主，根據台灣需求援助給台灣，所以軍援範圍會傾向於台灣現役的武器彈藥，且傾向較長期的建軍與性能提升，裝備都是新生產的。

沈明室分析指出，按美國越發積極援助台灣的趨勢來看，不排除未來可能會擴大提供如美國對M60戰車或M113裝甲車再改造升級後，其外掛升級的裝備。

2024年2月7日，美國眾議院外國軍事銷售「老虎小組」公布報告指出，美國對台軍售交付延遲情況嚴重。台軍引進的新F-16，正式名稱將是F-16C/D Ｂlock70。（洛克希德馬丁）

至於法案提到的全球合作暨訓練架構（GCTF）部分，沈明室認為，近期台灣也與各國合辦「全球合作暨訓練架構民力訓練精進與強化」的民防主題合作，顯見台美已展開安全領域討論，「未來不排除能涉及準軍事範圍」；「這除了代表台美關係的提升，也證明台美關係正從準同盟走向同盟關係」。

關於GCTF，翁明賢指出，雖然該架構傾向非軍事領域，但也能討論軍事中有關灰色地帶作戰及認知戰等複合議題，且利用GCTF，比較不會讓其他國家明顯感受到北京壓力。