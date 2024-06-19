美售台2款攻擊型無人機　軍事分析：可快速提升台軍不對稱戰力

撰文：許祺安
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美國政府宣布對台軍售彈簧刀300以及Altius 600M-V等2款攻擊型無人機。台灣軍事專家分析指出，2款攻擊型無人機可以強化台軍地面部隊的即時精準打擊能力，提升不對稱作戰能力。

美國國防安全合作署（DSCA）發布新聞指出，美國務院同意對台軍售720套彈簧刀300型滯空攻擊導彈系統與相關設備約6020萬美元，及至多291套Altius 600M-V攻擊型無人機系統、滯空彈藥等設備約3億美元。

彈簧刀300無人機。（維基）

台灣軍方下屬國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲19日回應台媒《中央社》，指這是賴清德5月20日上台後，美國拜登政府對台的第2次軍售，前一次為6月5日的F-16V戰機零件，2周時間接連2項軍售，充分展現台美互信，且美軍在無人機具有實戰經驗與實戰力，可以快速讓台軍提升不對稱戰力。

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台灣國防院副研究員舒孝煌表示，這2型攻擊型無人機也稱為「滯空攻擊彈藥」，符合不對稱作戰武器定義，不需要指揮管制系統導引，甚至能協助台軍地面部隊的指管能力，以及增加地面部隊的遠距精準打擊能力，且透過軍售讓美方在對台灣軍隊進行訓練時，增進台軍對於同類型武器的作戰能力運用。

彈簧刀300發射器。（wikipedia）

蘇紫雲指出，彈簧刀300可由單兵攜行並在2分鐘內部署完成，滯空時間在20分鐘以上，能打擊至少20公里外的軟性目標，如車輛、人員、開放頂部的登陸舟艇。

此外，報道也援引台灣《全球防衛雜誌》採訪主任陳國銘說法，認為彈簧刀300能使台軍地面部隊具有精準打擊火力，因為台軍步兵現在是以迫擊砲攻擊較遠目標，但迫擊砲不一定能單發命中，且命中率仰賴操作官兵的經驗，但是彈簧刀300的操作連一般民眾經過教學後都能容易上手，適合台海防衛作戰，若敵方登陸後需要後備軍人進行防禦的情況。

供應烏克蘭戰爭所需的美國無人機製造商空境公司，在「彈簧刀」系列無人機需求大增的帶動下，去年股價大漲。（AeroVironment）

蘇紫雲指出，Altius 600M-V具備靈活發射、戰術整合特點，可由陸、海、空等多元儎台發射，且該無人機採「模組化酬載」設計、可依不同作戰任務需求搭載不同裝置，滯空時間長達4小時，發射後亦可回收。

舒孝煌則表示，Altius 600M-V可長時間滯空，當未搜尋到適合目標時，也能協助地面部隊進行戰場觀測，而且因為機型和彈頭重量較大，可攻擊戰甲車輛。

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