與丈夫公婆鬧交　台灣陸配怒帶2幼女赴碧潭輕生　2女溺斃母獨活

台媒報道，新北市一名34歲簡姓陸配女子，因與丈夫及公婆發生爭執，一氣之下攜帶9歲、10歲的女兒離家出走後，來到新店碧潭渡船頭輕生，不料兩個女兒當場溺斃，她卻自行游上岸。警方今天下午將報請檢察官相驗，進一步確認死因，同時朝殺人罪嫌偵辦。



台媒報道稱，簡女7月2日上午10時許帶女兒到碧潭後，攜女一起由岸邊走下水，再以拍照為由，將手放開後，一對年幼的女兒便遭水流沖走不見身影，簡女則自行游回岸邊。



新店碧潭渡船頭。（翻攝聯合報）

簡女供稱，她7月3日再度回到碧潭區，原本打算再一次輕生，卻因對死亡感到恐懼而作罷，隨後來到派出所自行投案，懇請協助將女兒的遺體打撈上岸。警方派員於碧潭渡船頭進行打撈，並在草叢間發現2名幼童載浮載沉，打撈上岸後確認明顯死亡。警方7月4日下午將簡女依殺人罪嫌移送北檢並報請刑事相驗，案件目前正持續偵辦中。

台媒報道稱，簡女一家住在中和，其婆婆及先生昨晚已被請回派出所了解案情，初步確認，簡女精神狀況並無異常。警方指出，簡女與丈夫結婚11年，去年從大陸返台後與公婆同住，後因生活習慣而起口角，矛盾已非一兩天，至於夫妻之間則無太多摩擦，感情稱得上和睦。

2女童在校表現乖巧良好

新北市社會局表示，個案沒有脆弱家庭及家暴通報，也查無福利身分。新北市教育局表示，學校在接獲消息的第一時間，校長與教務主任立即趕往派出所關心，並陪伴家屬處理後續事宜。校方表示，兩位學生在校表現乖巧良好，亦非列管高關懷家庭。