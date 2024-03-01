遭控受統戰部指導「凝聚38萬在台陸配」　陸配纏訟3年終判無罪

台灣中華婦女聯合會理事長、中華統一促進黨前不分區立委候選人何建華，被控涉收受統戰部新台幣四十餘萬元金援，接受指示刺探有台獨理念的台灣人赴大陸的資料，情蒐時任高雄市議員黃捷、法輪功人士資料，並對蔡英文博士學歷等議題舉辦抗議活動，指示協會秘書包克明撰寫年度統戰工作報告，台北地檢署依國安法之發展組織罪嫌起訴。



台北地方法院2月29日認定檢方舉證頂多只能證明有接受上游中共資金，無法證明向下游從事發展組織行為，判決兩人均無罪。台北地方檢察署表示，待收到判決再研議上訴。



綜合台媒報道，2000年台灣大選期間，何建華涉嫌招待在台大陸配偶赴金門、廈門旅遊，被依違反選舉罷免法起訴（何建華一、二審均判無罪確定），台灣法務部調查局台北市調查處追查此案時，發現何建華接受統戰組織要求，在台擴大發展陸配組織，迎合中國大陸對台情蒐及統戰機構的需求行事。

中華婦女聯合會理事長何建華一審無罪。（facebook@何建華）

台北地方檢察署起訴指控，何建華透過新黨前立委馮滬祥引薦，接觸中國大陸對台情蒐機關「中華全國台灣同胞聯誼會」，接受北京市台辦調研員王正智指導，刺探有台獨理念的台灣人赴陸資料，如在2017年5月製作「希望祖國能夠對在台的大陸籍人摸底」的文件，並受統戰部指示，蒐集法輪功在台活動訊息，且舉辦陸配回娘家等活動，工作方針為「把38萬陸配凝聚起來」，「摸底」陸配情況，目標吸引陸配支持「兩岸統一、一國兩制」。

台北地方檢察署指控，何建華為打壓異己，舉報某副教授是台獨份子，致對方「被失業」；收集時任高雄市議員黃捷母親在中國大陸賣茶葉的資料；接受林毅夫之妻陳雲英成立的中國全國台灣同學會副會長黃信瑜指示，炒作蔡英文的學歷爭議，並收取三萬人民幣，率眾抗議遊行。

台北地方法院合議庭審判長廖建傑、受命法官蘇宏杰、陪席法官王沛元認定，檢方未能證明何建華舉辦活動時，有何接觸、拉攏、吸收新對象同意加入「共諜」組織的行為，撰寫的工作計劃只是表達個人期盼與意向，並未付諸行動。

法院認為，何建華與王正智、黃信瑜間僅是個人互動，未能證明她接受陸方指示要求成員收集台獨份子資料，抗議蔡英文學歷的活動非該協會主辦，無法證明3萬人民幣與該活動的關係，何建華只有辦活動、未吸收成員加入共諜組織，不構成發展組織罪要件，檢方舉證不足，故判無罪。