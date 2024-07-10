台北幼兒園男教師涉公然性侵女童　查獲數百兒童性影像逾20人受害

台媒《聯合報》10日報道，台北市一間私立幼兒園驚爆兒童性侵案。一名20多歲男老師涉嫌至少從2023年起，公然在學童面前撫摸女學童下體，或以手指性侵，檢方起初的調查指有6名女童遭性侵，後來在男老師的手機等設備查獲數百部女童性影像，至今已逾20名女童受害。



台北市一間私立幼兒園驚爆兒童性侵案。（資料圖片）

報道指，全案源於2023年7月間，一名在案發幼兒園就讀的女童返家後，與母親聊及學校男老師會摸自己下體，其母聽聞後報警。檢警偵辦發現，該名男老師當著所有學童的面犯案，不少學童都親眼看過他伸出狼爪。

檢警起初調查指，該名20多歲的男老師為幼兒園園長之子，被害者均為4歲至5歲的女童，有6名女童遭性侵。同年8月間，檢方依對未成年違反意願猥褻、加重強制性交等罪起訴該名男老師。

該名男老師遭起訴後，檢方持續偵辦，早前再執行第二次搜索，從男老師的手機等設備查獲數百部偷拍的女童性影像，形式包括照片及影片，至今逾20名女童受害，全案仍偵辦中。