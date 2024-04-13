甘肅男教師性侵男學生致肛裂被拘　律師：或不構成強姦罪

甘肅白銀一名男教師，被指性侵男學生致其肛裂，引發廣泛關注。涉事學校有工作人員表示，男教師已經被警方拘捕。不過，有內地律師介紹，雖然男性可以對男性實施強姦行為，但刑法上並不構成強姦罪，「強奸罪的犯罪對象僅限於女性。」



綜合內媒報道，白銀市會寧縣某中學男教師馬某某，日前性侵一名中三男學生致其肛裂。網傳聊天記錄顯示，知情者稱，馬某某強姦猥褻了八名男學生，此前亦有男學生被他帶到宿舍撫摸後背，「上學那會他還不是同性戀，那時光打人。」

知情者又稱，自己亦被馬某某帶回過宿舍，並曾在睡夢中被馬某某脫下褲子，「我說老師你要幹啥，人家說你睡覺怎麼不脫褲子。」

一名該校往屆女畢業生透露，馬某某比較不待見女學生，「當時我物理成績是班級第一，但是他很不高興。他拖堂的時候我跟我同桌說話，非要我承認是在罵他，把我叫到辦公室扇我的臉。」

她又提到，當時有男同學曾告訴自己，他被馬某某叫去辦公室「談心」，結果馬某某讓他坐其腿上，「當時沒意識到這是性騷擾，以為同學在開玩笑就笑過去了，現在想起來真的恐怖。」

對於事件，校方回應指，馬某某已被會寧縣警方拘捕一個月了，被侵害的學生有老師安撫，學校已和老師簽訂了一些師德師風方面的協議。

有內地律師介紹，針對男性的性侵行為比較特殊。雖然，男性可以對男性實施強姦行為，但在刑法上不構成強姦罪，強姦罪的犯罪對象僅限於女性。

不過，這並不意味性侵男性不構成犯罪。就該案件而言，男教師侵犯男學生，若男學生年齡為14周歲以上的，男教師則涉嫌強制猥褻罪；若男學生年齡不滿14周歲，男教師則涉嫌猥褻兒童罪。依據內地法例規定，犯強制猥褻罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役。聚眾或者在公共場所當眾犯前款罪的，或者有其他惡劣情節的，處5年以上有期徒刑。犯猥褻兒童罪的，依照前兩款的規定從重處罰。