新任AIT處長到任拜會賴清德　重申美國支持台灣自我防衛能力承諾

美國在台協會（AIT）台北辦事處新任處長谷立言（Raymond Greene）9日正式就任，先後拜會台外長林佳龍與賴清德。谷立言10日在台府表示，美台正面對愈來愈複雜的挑戰，但長期夥伴關係也不斷強化，重申美方支持台灣自我防衛能力的承諾，期許在全球民主共同體的支持下，可以守護台灣民主、促進美國與台灣的繁榮，將雙邊關係提升到新高度。



綜合台媒報道，谷立言9日上任，旋即拜會台外長林佳龍，席間谷立言高度肯定美台關係史上最佳，強調美國對台支持強勁且跨黨派，將持續致力強化雙方在各領域的多元合作。會面期間，谷立言、林佳龍針對強化美台安全及經貿合作、拓展台灣的國際空間及推動美台在第三國的合作等充分交換意見。

美國在台協會（AIT）台北辦事處新任處長谷立言（Raymond Greene）。（台灣總統府提供）

谷立言到任次（10）日上午，則前往台府拜會賴清德。谷立言在台府致詞時重申美國對台灣的支持符合美國長年以來基於《台灣關係法》、三個聯合公報及六項保證的「一中政策」，並再度提及美國支持台灣自我防衛能力的承諾。

谷立言表示，美國、台灣正面對愈來愈複雜的挑戰，但長期夥伴關係也不斷強化，相信在全球民主共同體的支持下，可以守護台灣民主、促進美國與台灣的繁榮，將雙邊關係提升到新高度。

谷立言到任次（10）日上午，則前往台府拜會賴清德。（台灣總統府提供）

台府新聞稿則指出，谷立言會中表示，台灣是美國經濟貿易，以及促進全球供應鏈韌性的關係夥伴，「台美21世紀貿易倡議」也再一次給美台深化經濟關係的機會；人才交流部分，谷立言說，在台灣的傅爾布萊特計劃是全球規模最大的計劃之一，美台教育倡議也提供另一個機制擴展語言學習教學，支持雙方共同的優先項目。

賴清德則讚揚谷立言對美台事務、區域情勢的掌握熟稔且專業，面對北京一再挑戰並試圖改變台海現狀，重申台灣將致力維持現狀，也會跟美國及理念相近國家密切合作，為區域繁榮發展貢獻心力。