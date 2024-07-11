內地11省29位地方文旅官員訪台出席旅展　台陸委會：樂見其成

2024台北國際夏季旅展將於明（12）日至15日在台北世貿一館登場，陸方有11省、155名官員及業者獲准赴台參加，其中來自地方文旅系統官員計有29人。台陸委會表示，站在兩岸交流立場，歡迎相關人員訪台，強調這與台灣官方上月提昇陸港澳旅遊警示燈號「兩者並不衝突」。



有媒體注意到，同樣是在台舉辦之大型旅展，5月31日舉行的TTE台北旅展，台官方並未核准任何大陸官員或業者訪台，現場也無大陸攤位，但12日起舉行的台北國際夏季旅展，來自大陸省份人士達11省，甚有地方文旅局官員親抵，因此受到各方矚目。

2024台北國際夏季旅展將於7月12日至15日在台北世貿一館登場。（旅展官網）

台陸委會11日舉行例行記者會，陸委會副主委兼發言人梁文傑對此表示，各界所稱「夏季旅展」全稱為「台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展」，包含兩岸也不限兩岸。據陸委會了解，今次旅展早於今年三、四月份就開始籌辦，陸委會對相關參展、商務活動交流都抱持歡迎立場。

對於今次有多位大陸地方文旅局官員訪台，梁文傑表示，站在兩岸交流立場，歡迎他們訪台，「（他們）來台也會參訪景點，（相信）對於未來陸客觀光團來台也會有幫助」。

梁文傑強調，陸委會對兩岸對等、健康、有秩展開交流活動的目標不變，對夏季旅展舉辦樂見其成。

針對大陸多位地方文旅系統官員藉旅展邀請訪台，台陸委會副主委梁文傑表示歡迎，但台官方並未規劃相關互動交流。（陳鄭為/攝）

然而，針對此前傳出有部份大陸地方官員申請參加今次夏季旅展未獲許可情事，梁文傑答稱，確實有些大陸官員透過主辦單位送出申請的時間比較慢，惟官方有既有作業流程，確實有些官員不及拿到許可，「主要是程序問題」。

此外，有現場媒體提問，今次有多位大陸地方文旅系統官員趁旅展之機訪台，兩岸官方是否順勢交流？梁文傑表示，這次大陸文旅局官員來台，都是地方層級，因此陸委會並未規劃互動。

至於陸委會六月底調升赴陸港澳旅遊警示為「橙色」，呼籲台灣人赴陸港澳期間注意人身安全，梁文傑重申，官方調升赴陸港澳旅遊警示燈號，是基於政府職責告訴公眾風險存在，「察覺風險就應該坦白告知，這是旅遊警示的功能」，但台灣民眾是否赴陸，當由民眾個人決定，「風險個人評估」，這與官方樂見夏季（兩岸）旅展一事，兩者並不衝突。