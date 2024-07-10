台軍車被質疑用陸製行車記錄器儀　官方證實：已下架800台

台灣有立委揭露台軍部分車輛使用大陸製行車記錄儀，對此，軍方周三（10日）表示，經全軍清查，證實部分行車記錄儀為大陸製，目前已經下架800台。



日前，國民黨立委徐巧芯出示一張貼有台軍相關電子產品管制標籤的行車記錄儀指，在淘寶上看到一模一樣規格的行車記錄儀，只要310元新台幣（約74港元），且是大陸製造，而台軍通常採購行車記錄器約為2000元（約479港元），質疑軍方是不是被廠商「坑」了。

對此，陸軍後勤指揮部參謀長劉青勳少將指，上周依據清查，徐巧芯所出示的這一台行車記錄儀並不在列管內，目前清查主要是針對2021年的採購案。

徐巧芯爆料指軍方以2000多元報價採購陸製行車記錄器，網路售價每部僅310元新台幣，即約68.9元人民幣。（徐巧芯辦公室）

通信電子資訊參謀次長室次長盧建中中將指出，經全軍進行清查，的確查到部分行車記錄儀是大陸製，至於有無徐巧芯所提供的，還要再查證，並透露目已經下架800台大陸製行車記錄儀，有些內建在軍車內的則還沒清查完畢。

徐巧芯又指，行車記錄儀進口商義坤公司與採購案得標的互暢公司，兩家公司的負責人是母子關係，且皆被列入過多次黑名單，其中互暢公司被列為拒絕往來廠商生效日是2021年4月8日，但陸軍後勤指揮部卻同樣於同日下訂購。

而劉青勳解釋，互暢公司在被列為黑名單之前就得標了。對此徐巧芯再質疑軍方沒有解約的方式，是否可以跟民眾交代。防長顧立雄則表示，這既然是2021年的案子，會把它調出來重新檢視。