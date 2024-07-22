台灣漢光演習首日　陸遣無人機「四面完整繞台」

台灣軍方「漢光40號」實兵演習今（22）日上午正式登場，首日以「戰力防護與保存」為主要作為，包括台灣西部基地戰機轉移至東部基地、海軍艦艇出海，不過稍早台灣軍方公布解放軍21日清晨至22日清晨的軍機艦動態，共偵獲解放軍機12架次、解放軍艦7艘次，以及公務船1艘次；不同於以往的是，根據台灣軍方釋出的航跡圖，北京透過一架無人機「四面完整繞行」台灣，罕見出現密不透風，未留太多空隙的狀況。



台軍今次「漢光40號」演習本月22日至26日為期5天實兵演訓登場。台媒《中時新聞網》報道，今次漢光演習置重點於去中心化指管、24小時不間斷作戰及夜戰訓練等項，且採「有劇本，但不劇透」方式，由統裁部臨機下達狀況，誘導部隊實施演練。

解放軍進入台海周邊空域動態示意圖。（台防部提供）

22日一早，台防部依慣例發布「電光操演」，緊急召回官兵回營。接著，因各界皆有評估，解放軍倘若以武力攻台，勢必會先以導彈襲擊台灣的關鍵基礎設施、重要軍事據點、機場跑道等，癱瘓台軍的作戰能力。所以，台灣軍方歷年漢光演習，都會以「戰力保存」科目拉開序幕。

漢光40號演習前導影片截圖。（軍聞社）

不過稍早，台防部也公布解放軍21日清晨至22日清晨的軍機艦動態，共偵獲解放軍機12架次、解放軍艦7艘次，以及公務船1艘次；不同於以往的是，根據軍方釋出的航跡圖，陸方透過一架無人機「四面完整繞行」台灣，更罕見出現密不透風方式包圍台灣，對此，台防部運用任務機、艦，以及岸置導彈系統嚴密監控。