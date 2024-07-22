台灣漢光演習首日洩氣　「雲豹」八輪裝甲車故障臨停民宅前維修

台灣「漢光40號」演習今（22）日凌晨正式開始，台軍第四作戰區機步第333旅22日上午接獲指令出動多輛裝甲車前往戰術位置待命。尷尬的是，車隊中一輛「雲豹」八輪裝甲車疑似引擎故障，停在民宅前進行緊急維修，後方還有士兵持槍警戒。



7月22日，台軍舉行「漢光40號」演習，台軍第四作戰區機步第333旅一輛「雲豹」裝甲車疑似引擎故障，官兵停在民宅前緊急搶修。（聯合報）

台媒《聯合報》報道，台灣軍方「漢光40號」演習第一天，第四作戰區出動多輛「雲豹」裝甲車與迫擊炮車，「展現台軍防衛打擊力量」。車隊22日早8時從營區出發，出動CM32、CM34「雲豹」八輪裝甲車，CM23履帶式迫擊炮車以及多輛支援勤務車輛，士官持槍警戒，過程中還演練偵搜、警戒。

漢光40號演習前導影片截圖。（軍聞社）

報道提到，台軍方稱，漢光演習就有設想會遇到各種突發狀況，包括應對車輛故障有完整的SOP（標準作業程式），台軍也有相關訓練與配套。

台軍近日在記者會上詳細介紹了今年「漢光40號」演習的細節設置，大談特談所謂「去中心化」「不設假想敵」、「無劇本、實戰化」操演。而自2022年起，台軍的漢光演習便不斷增加假想敵登陸後的巷戰環節推演。

然而台灣媒體對這次演習的接連爆料證明，「漢光40號」演習的這些改動根本就是「換湯不換藥」。