台灣免簽國減少5國　博茨瓦納、哥倫比亞疑受北京施壓

台灣審計部日前發布2023年度總決算審核報告，指出截至2023年底，持台灣護照可享受免簽證待遇的國家數量達到171個。然而，到今年4月底，這一數字已減少至166個國家，少了5個國家。



報告中強調，非洲南部國家博茨瓦納因中國壓力，在其電子簽證系統中取消了「Taiwan」選項，要求台灣護照持有人選擇「China」，實際上剝奪了台灣人的電子簽證待遇。此外，哥倫比亞也於去年5月宣布不再給予台灣護照持有人免簽待遇。

據台灣外交部統計，在過去五年（2019年至2023年）中，台灣新增獲得電子簽證待遇的國家包括阿根廷、沙特阿拉伯、蒙古和俄羅斯；新增免簽國家有安提瓜和巴布達與泰國（泰國的免簽待遇將於今年11月11日結束）。然而，部分非洲國家由於政治因素取消了台灣的電子簽證待遇，哈薩克也取消了原有的預審制落地簽證待遇。

2023年10月25日，哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會面，圖為二人握手照。（Reuters）

針對這些變動，台灣外交部回應稱，博茨瓦納受到北京的壓力，迫使其在電簽系統中取消「Taiwan」選項，影響了台灣人的出行安排。而哥倫比亞在去年5月23日宣布調整簽證政策後，台灣駐哥倫比亞代表處曾進行積極溝通，但未能改變該國的決定，可能與北京的施壓有關。

此外，亨利護照指數（Henley Passport Index）顯示，在2019年至2023年期間，台灣護照享受免簽證待遇的國家數量多維持在145個以上，但至2024年3月底已減至143個。外交部表示將持續推動爭取國人的簽證待遇，以保障出國的便利性。