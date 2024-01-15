瑙魯與台斷交　陸學者時殷弘：台灣極可能將剩下寥寥個位數邦交國

2024台灣總統大選結束後第二日，太平洋島國瑙魯（Nauru）15日（周一）宣布與台灣斷交，與北京建交。



中國人民大學國際關係學院美國研究中心主任時殷弘分析稱，2016年台灣政黨輪替後，兩岸進入對抗，預料「獨獨配」賴蕭上台執政後，北京會加強擠壓台灣的外交空間，不至於「零邦交」，剩下寥寥「個位數」邦交國極有可能。未來4年的兩岸關係不會好，會更加對立。



中國人民大學國際關係學院美國研究中心主任時殷弘。（網絡圖片）

時殷弘接受台媒《東森新媒體ETtoday》採訪時表示，「這是中國大陸對民進黨再度取得行政權的迅速反擊」。

時殷弘指出，2016年蔡英文執政後，大陸方面實行「全面擠壓」的外交政策，台灣最近幾年丟失邦交國速度相當快，剩下的邦交國越來越少，原因很簡單，這些國家也會評估多方面國際形勢。

時殷弘說，總體趨勢來看，針對民進黨繼續執政現況，中國大陸不可能外交休兵，力度只會加大，未來台灣剩下寥寥幾個邦交國不意外。

台灣政府宣布與瑙鲁斷交，全面停止雙邊合作、撤離大使館及技術人員。（影片截圖）

時殷弘解釋，當台灣邦交國越來越少，相對來說能力也會有所增強，可以集中金錢資源等援助鞏固剩下「個位數」邦交。因此，就算大陸想台灣「零邦交」，會不會實現又是另一件事。

對於未來兩岸形勢，時殷弘並不樂觀。他表示，2016年台灣政黨輪替後，台灣與大陸進入對抗，2019年元旦之後，蔡英文發表雙方互不隸屬的「兩國論」談話，讓兩岸關係更緊繃激烈，預料賴清德擔任台灣總統之後，中國大陸將出現全面性的擠壓和更明顯的推進。

圖為太平洋島國瑙魯的地理位置（紅點位置）（Google地圖）

蔡英文任內斷交第10國

瑙魯是蔡英文2016年上任至今第10個斷交的邦交國。在瑙魯宣布斷交後，台灣的邦交國剩餘12個。

在瑙魯以外，目前台灣的12個邦交國包括：

亞太：馬紹爾群島、帕勞（Palau，又譯帛琉）、圖瓦盧（Tuvalu，又譯吐瓦魯）

非洲：斯威士蘭（Eswatini，又譯史瓦帝尼）

歐洲：梵蒂岡

拉丁美洲及加勒比海：伯利茲（又譯貝里斯）、危地馬拉（又譯瓜地馬拉）、海地、巴拉圭、聖基茨和尼維斯（又譯聖克里斯多福及尼維斯）、聖盧西亞（又譯聖露西亞）、聖文森特和格林納丁斯（又譯聖文森及格瑞那丁）