睽違四年半打破僵局　新冠疫情後首個陸客團抵馬祖

《中新社》報道，8月9日上午由7名中國大陸籍旅客組成的旅遊團從福州搭船抵達馬祖，是新冠疫情後後、福建馬祖小三通復航後，首個赴馬祖的大陸旅遊團。



7名陸客組成的旅遊團赴馬祖旅遊。圖為陸客團9日在福州通關，準備搭船赴馬祖。（圖／翻攝《中新網》）

新冠疫情爆發後，台灣中央流行疫情指揮中心於2020年1月26日宣布暫緩大陸人士來台觀光旅遊。而到2023年8月陸委會宣布該年9月1日起，恢復旅居及留學第三地陸籍人士得申請來台觀光。陸委會當年8月24日也有公布基於對等原則的兩岸觀光旅遊計畫，但當時未獲大陸回應。

今年4月28日在北京會見到訪的立法院國民黨團總召傅崐萁一行，宣布將率先恢復福建居民到馬祖（我方連江縣）旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航恢復後，恢復福建居民赴台團客。其後，中國大陸福州22名旅遊業者組成的馬祖踩線團於6月29日下午抵達馬祖。但沒有得到陸委會積極響應。

台灣陸委會今天晚間表示，樂見陸客到馬祖旅遊並歡迎更多陸客到馬祖、金門旅遊。台灣陸委會稱，這個旅行團於8月5日向台灣移民署申請，均經專案審查許可。目前尚無其他旅遊團提出申請。海基會晚間回應表示，兩岸人民正常旅遊往來，有利促進雙方相互理解及良性互動。

解放軍環台軍演：圖為2023年4月8日在福建省福州附近進行的軍事演習中，一艘中國軍艦朝岸開火。福州距離馬祖僅約50公里。（Reuters）

海基會則回應指出，「兩岸人民正常旅遊往來，有利促進雙方相互理解及良性互動。對於首團陸客團到馬祖旅遊，本會樂觀其成，期待兩岸逐步恢復健康有序的交流」。

台灣交通部觀光署長周永暉說，台灣方面很歡迎大陸旅客來台，雙方是否因此進一步開放，會再評估。

台媒報道稱，這7名團客包含1名領隊、6名團員，是以「旅遊團」名義申請赴馬祖旅遊，負責申請的龍福旅行社孫先生指出，此次組團的大陸旅行社就是其長期配合的旅行社，大陸那邊收集材料然後交由其上傳給移民署辦理「入馬證」。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，此次大陸七人團應該是以俗稱「L簽」的團體旅遊簽證來台。近期有感受到陸委會釋出善意，希望兩岸能相向而行。他說，禁團令跟橙色警戒有相互關聯，屆時若有好消息，這兩項應該會一起解除。