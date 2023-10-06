國民黨立委質詢突喊「中國是我祖國」　稱解放軍打馬祖派漁船就夠

中國國家主席習近平提出「新四通」，國民黨籍連江縣立委陳雪生今（6）日在台立院質詢時指出，金門、馬祖地方老百姓都很歡迎，對於蓋廈金大橋樂觀其成。陳雪生面對民進黨抹紅攻訐，一時脫口稱，自己在台灣沒半個親戚，「說中國是我的祖國也不為過，但我走遍全世界我最喜歡台灣」。



解放軍環台軍演：圖為2023年4月8日在福建省福州附近進行的軍事演習中，一艘中國軍艦朝岸開火。福州距離馬祖僅約50公里。（Reuters）

出身台灣外島馬祖的陳雪生今以習近平提出的連江縣通水、通氣、通電、通橋「新四通」為題，質詢台行政部門看法。台行政院院長陳建仁表示，「目前還沒有新四通的必要，也沒這樣的迫切性」。

陳雪生接著反映地方意見，指金門、馬祖老百姓對「新四通」都很歡迎，地方「樂觀其成」。對於被民進黨立委貼上紅色標籤，陳雪生反譏統戰說了幾十年，「我被統戰了嗎」？接著稱道，「我祖先都在那裡，我在台灣沒有半個親戚，說中國是我的祖國也不為過」、「但我喜歡台灣，我走遍全世界我最喜歡台灣，台灣真的豐衣足食、老百姓很自由，我非常喜歡住在這塊我生長的地方」。

金廈通水儀式2018年8月舉行。（聯合新聞網）

陳雪生認為，當習近平講「新四通」，那兩岸就有機會談，「他一定講一個中國，你一定講兩個」，「他講一邊一國、你可以講一邊多國」，但就有機會談判。陳雪生進一部要求民進黨政府，應該跟北京談談「新四通」。現在台灣海峽兵凶戰危，儘管台灣軍方始終堅稱備戰就是避戰，「但是我們兩千個饅頭，人家有幾萬個饅頭」？

陳雪生表示，如果解放軍要攻打馬祖的東莒、西莒，台灣軍方在上面全部才兩百個兵，「這叫備戰」？「中國大陸只要派漁船上來，就全部結束了」。陳雪生強調，自己是長年住在馬祖，不是要滅自己威風，因此「新四通」台灣應該要思考看看。