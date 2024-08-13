颱風格美後類鼻疽疫情升溫　台灣新增19宗確診3人死亡

颱風格美過後，台灣類鼻疽疫情升溫。周二（13日），疾管署公布台灣新增19宗確診本土個案，其中3宗死亡，均有慢性病，併發肺炎或敗血性休克死亡。不過通報趨勢研判疫情的最高點已過，本星期起確診數將顯著下降。



衛生福利部疾病管制署副主任李佳琳說明，台灣上周新增19宗本土類鼻疽病例，分別為高雄市15宗、台南市及台中市各2宗，年齡介於20多歲至90多歲，發病日介於7月24日至8月7日，其中17宗具有慢性病史，7宗有污水、土壤等環境暴露史。

疾管署防疫醫師鄔豪欣表示，死亡個案為50多歲、80多歲女性及60多歲男性，當中僅男性個案有土壤接觸史，均具慢性病史，因併發肺炎或敗血性休克病逝，皆在發病15天內死亡。最短的是89歲女性，她發病當天就離世，其有神經肌肉疾病，長期臥床，被家屬發現血氧偏低送醫後不治。

其餘新確診個案中，14宗仍住院，其中2宗於ICU治療。

報道指，今年台灣已累計37宗本土類鼻疽確定病例，為2006年以來同期最高，其中30宗是颱風格美過後確診的。疾管署發言人羅一鈞表示，從通報趨勢研判疫情最高點已過，這個星期起確診數將明顯下降。

據了解，類鼻疽由類鼻疽桿菌引起，後者存在於土壤、水池及積水環境中。其主要由皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或污水傳染，颱風帶來的強風暴雨易使土壤和泥水中的類鼻疽桿菌暴露地面，故更易傳播，通常為吸入性感染。