颱風格美｜湖南山泥傾瀉衝毀村落　53歲孝子護88歲母親雙雙遇難

受颱風「格美」影響，湖南資興市近日遭遇特大暴雨，其中資興市八面山鄉10個村莊中有8個村莊一度失聯；截至周一（29日）暴雨已造成當地4人死亡，3人失蹤。

據內媒《大風新聞》報道，當地村民講述暴雨導致山泥傾瀉時，自己家的3層樓被衝塌，她的叔仔和奶奶同時遇難，山泥來時53歲的叔仔直至生命的最後都將88歲的母親抱在懷裡。



湖南資興當地網民發布的山體滑坡航拍圖。（大風新聞）

村民羅女士說，「他們今天就要歸葬了。」羅女士回憶，7月26日晚上，叔仔和奶奶一家完全失聯，推測可能是在淩晨時分，叔仔家第一次遭遇山泥傾瀉，房屋倒塌，但勉強還能支撐，母子二人被困。7月27日，她53歲的叔仔和88歲的奶奶在多年不遇的洪災中喪生。

7月29日，為了送婆叔最後一程，她曾嘗試和親戚們一起步行進入塌方的村莊，未能成功。羅女生稱，奶奶家在資興市八面山瑤族鄉黃金村東沖組最偏遠的山區，背靠八面瑤族山，「到了那裏就到了頂了，再也沒有村莊了」。而八面山瑤族鄉下河邊，房屋全被洪水沖毀

原本，羅女士的丈夫兄弟三人各自擁有一套三層樓高的新房，鋼筋混凝土結構，房屋用料很紮實，帶裝修造價總計一兩百余萬。洪水襲來後「現在全塌了」 。

雖然當晚羅女士報警，但當地四處塌方道路中斷，救援人員進村的難度非常大。但按距離來看，即便救援力量進入村莊，也是最後才能抵達奶奶家。7月27日，奶奶和叔仔所在的村莊依舊失聯，在外的家人們焦灼難安。羅女士甚至向一名做艾灸館認識的朋友求助，但對方也在外抗洪搶險，未能進入村莊。

羅女士稱，27日白天，救援人員還未趕到，也許是叔仔自己爬出來，抱著年邁的奶奶努力向外逃生時，房屋兩邊的山體第二次爆發山泥傾瀉，房屋再次垮塌，母子二人遇難。直到7月28日下午3時許，羅女士的侄女想辦法將親人遇難的消息告訴給在外的親人們。丈夫和一些親戚跋山涉水， 29日淩晨3時才抵達村莊。

羅女士丈夫說，家裏三棟房屋悉數倒塌，「什麼也沒有了」， 「沒有路了，要重新開路。」新房不遠處，平日存放柴禾和老人備好棺槨的老屋也塌了，山洪爆發道路全斷了，母子倆的遺體無法運出，親屬們只能在村裏掩埋，連兩人的棺槨都是向村裏人借的。

叔仔走後，還留下一個剛參加完高考的侄女。羅女士感到唏噓的是，叔仔沒有自行逃生，直到最後一刻都將母親抱在懷裏。

羅女士介紹，直至7月30日中午，村裏水電道路都全部中斷，村民們只好撤離到下方的鄰村解決吃飯問題。據她所知，該村還有一個黃姓年輕人失聯。7月29日，政府入村送了物資。

河邊樓房遭沖毀「原地消失」 村莊低窪處僅剩2戶房屋

據另一名身在外地的女性村民小麥介紹，八面山瑤族鄉豪園村常住人口不多，大約四五十戶，以老人孩子居多。7月26日晚上，村部就有人提醒村民們轉移，提醒大家不要睡得太沉。次日一早醒來，小麥看到村裏發來的影片，河水猛烈暴漲。

「我們那很多土磚房。」當地人發來的影片中，鎮上滿目瘡痍，遍地瓦礫，房屋幾乎都回歸毛坯房狀態，鄉下的災情更甚，河邊一棟簇新的兩層樓，第一天被洪水沖走一半，第二天原地消失了。岸邊堆疊被沖散的木頭，四處都是斷壁殘垣的殘酷景象，村民們冒雨撐著傘站在洪水水勢洶湧的河邊，默默嘆氣。

「其實還是沒有網絡，電話都是斷斷續續的。」小麥說，聽說第一天政府救援到一半，塌方了，只好又折回。村民們要走出村莊才能將信息發出，所以村裏的具體情況還是不清楚，「只能說，目前我們村都安全。」

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小麥回憶2000年洪災時，村裏的房屋幾乎都被夷為平地，片瓦不留，是政府出資補貼，小麥家支付2萬元左右，他們有了一棟兩層半高的新家。這段慘痛的記憶讓村民們永生難忘，有三分之二的村民集體搬到了有台階、地勢更高的鄧家灣，只有三分之一的人留在河口。推心組河口海拔285米，也是八面山瑤族鄉的最低點。未搬遷的村民家以老房子為主，無法抵御洪流，房屋只剩下兩戶。村裏的一名老年婦女也被洪水卷走，至今失聯，生死未卜。

據此前報道，受颱風「格美」影響，自7月26日以來，湖南郴州資興市遭遇特大暴雨，部份站點24小時降雨量突破湖南省歷史極值。受其影響，地處大山深處的八面山鄉通往外界的道路中斷。八面山鄉10個村莊中有8個村莊失聯。7月29日早上，10個救援小組已徒步挺進失聯村莊，探查災情，幫助轉移受困群眾。

截至7月30日上午8時，已出動直升機101架次，轉移被困人員45名，投送救援人員48人次、醫療人員8人、電力搶修人員22人次，向資興受災的4個鄉鎮28個村投放食品、藥品及照明器材等生活類物資20.9噸。目前，空中投運仍在緊張進行。