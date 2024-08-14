柯文哲政治獻金風波擴大　台北檢方搜索民眾黨總部辦公室

台灣民眾黨主席柯文哲因涉嫌在總統大選政治獻金申報不實，引發外界質疑。台北地檢署於今（14）日一早指揮調查局人員前往位於台北台玻大樓的民眾黨總部，搜索2樓柯文哲的辦公室，並展開相關調查行動。民眾黨發言人吳怡萱證實了這一消息，並表示原訂對會計師端木正提出的刑事告訴，因資料整理尚未完成，將延後提告。



此事起因於台灣監察院日前公布的2024年台灣總統候選人會計報告書中，發現柯文哲的政治獻金申報出現多筆可疑交易。報告顯示，柯文哲申報中有3筆支出被廠商指出並未實際收費，總金額達新台幣916萬元（約合221港元）；此外，還有多筆政治獻金授權轉入木可公關公司，但其中4筆金流不明，金額高達新台幣1300萬元（約合313.7港元）。

面對這些質疑，柯文哲8月12日與競選團隊主要成員召開記者會澄清。競選副總幹事陳智菡透露，會計師端木正曾將約新台幣1817萬餘元（約合438.5港元）自行調節至不同公司，並且漏報、誤報多達17筆。柯文哲強調，所有支出都有憑證，絕無挪用情況。副總幹事黃珊珊則表示，民眾黨將全力配合監察院調查，並將依法追究會計師責任。

會計師端木正隨後發出聲明，強調他在政治獻金申報中提供的簽證服務均依法處理，相信相關單位最終會釐清真相。台北地檢署目前已經展開刑事偵查行動，並調取了監察院相關資料。

民眾黨原訂於14日上午對會計師端木正提出刑事告訴，但由於台北地檢署進行搜索及資料整理尚未完成，提告行動將推遲。