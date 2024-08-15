長榮酒店禁五星旗遭抵制　陸委會反擊內地網紅：不會讓中國變偉大

巴黎長榮桂冠酒店被內地網紅指控在奧運期間拒掛五星旗，事件熱度在內地社群升溫，掀起抵制聲音。內地旅遊平台攜程旅行已下架上海長榮桂冠酒店關鍵字搜尋，消費者已無法透過這一管道訂房。台灣陸委會表示，內地網紅用民族主義意識賺取流量的行為層出不窮，「這樣的行為不會讓中國變得偉大，只會引起反感」。



巴黎長榮桂冠酒店掛滿奧運各國旗幟，唯獨缺少五星旗。（抖音影片截圖）

這宗事件起於內地網紅「張教官」發布影片指控，巴黎奧運期間，巴黎長榮桂冠酒店內部懸掛參賽國的國旗，獨漏了五星旗，要求酒店人員掛上遭拒。影片還找來內部中國籍廚師指稱，原掛有五星旗，卻被台籍經理要求剪掉。

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隨著事件在內地社群發酵，「＃長榮桂冠酒店台籍經理剪掉五星紅旗＃」討論串一度衝上微博熱搜第2位，抵制、嚴查等聲音開始浮現，上海長榮桂冠酒店成為被開鍘對象。經實測攜程旅行平台可發現，輸入「上海長榮桂冠酒店」、「長榮桂冠酒店」等關鍵字皆未能查得結果。IPSAS1119

台灣陸委會副主委間發言人梁文傑15日於例行記者會表示，內地網紅倚靠民族主意識賺取流量，類似的行為層出不窮，不只是針對台資企業，在世界各地都能見到；「這些行為，突顯大陸網紅都是用自己的角度看世界」。

巴黎長榮桂冠酒店遭內地網紅點名抵制，台陸委會副主委兼發言人梁文傑認為，大陸網紅藉民族主義進行商業抵制行為，在世界各地都能見到。（陳鄭為/攝）

對於長榮桂冠酒店如今被內地網民出征，且遭內地訂房網響應抵制下架，梁文傑強調，利用民族主義進行商業抵制、或賺取網絡流量，這類事件行為並不只有發生在台資企業，過去NBA也曾被大陸網民抗議而禁止播出，「這樣的行為不會讓中國變得偉大，只會引起反感」。