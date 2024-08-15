長榮桂冠酒店疑故意剪掉中國國旗　博主要求懸掛遭拒　多平台下架

位於巴黎的台資酒店——長榮桂冠酒店（Evergreen Laurel Hotel），奧運期間在大堂內懸掛了各國國旗，但當中就唯獨缺少中國國旗，內地旅行博主「張教官的有趣人生」發現後向酒店方面協商，惟最終仍被拒絕。事件發酵後，相關酒店在多個內地平台下架，此外，位於上海的長榮桂冠酒店亦疑似受事件影響被下架。



巴黎長榮桂冠酒店掛滿奧運各國旗幟，唯獨缺少五星旗。（抖音影片截圖）

日前，「張教官的有趣人生」預訂巴黎長榮桂冠酒店的住宿，惟到達酒店之後卻無意間發現，酒店大堂內懸掛了各個奧運參賽國國旗，但唯獨漏了中國國旗。博主見狀表示自己可以提供同樣尺寸的國旗，要求懸掛但被拒絕，最終博主當場退房。

該酒店的中國籍廚師介紹，原本有懸掛中國國旗的，但遭來自台灣的蘇姓總經理下令剪掉，他多次提出抗議也無效。該廚師又介紹，巴黎長榮桂冠酒店的入住客人，最少60%至70%是中國人。

當事博主「張教官的有趣人生」稱，若按每人每天住宿費300歐元（約合2600港元）計算，巴黎長榮桂冠酒店在奧運期間至少可以賺逾1300萬元。

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對此，長榮桂冠酒店官方在社交媒體回應指，酒店擁有懸掛或不懸掛任何國家國旗的權利，包括萬國旗中是否包含中國國旗，均屬酒店自主決策範疇。又稱未能提供旅客最好體驗，深表遺憾。

「張教官的有趣人生」最新發布的影片顯示，他再次到巴黎長榮桂冠酒店，一名女性華人管理人員出面，仍拒絕了其懸掛中國國旗的要求。

一名女性華人管理人員出面，仍拒絕了其懸掛中國國旗的要求。（網上圖片）

目前，包括攜程、美團、去哪兒等多個內地平台均已下架上述酒店。（網上圖片）

目前，包括攜程、美團、去哪兒等多個內地平台均已下架上述酒店。此外，位於上海的長榮桂冠酒店亦疑似受事件影響被下架。

據公開資料顯示，長榮桂冠酒店旗下內地關聯公司為長榮（上海）酒店有限公司，成立於2011年3月，由長榮國際股份有限公司全資持股。經營信息顯示，該公司在2017年「對重點單位履行消防安全職責的抽查」項目中，被發現存在違法違規行為並責令改正。此外，該公司在2018年和2019年的抽檢中，曾被要求加強管理，確保安全。

網民點睇：

「台獨酒店。」

「建議列入抵制名單。」

「必須斷了長榮的賺錢路子。」

「挺好的，不做大陸客生意就不做，不模棱兩可。」

「別模棱兩可的直接在門口掛個牌子不接待大陸遊客。」

