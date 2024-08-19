墾丁潛水教練藉詞按摩騙女學員脫內衣　兩度性侵留DNA　僅判緩刑

台媒TVBS新聞網19日報道，台灣屏東墾丁一名同時經營民宿的潛水教練眼見女學員天真單純，在與其熟識後謊稱「幫忙按摩」誘騙其脫去內衣，後在聊天過程中兩度性侵，受害女子事後將自己反鎖在睡房，並於隔日清晨逃離民宿報警，男子最終被判處2年有期徒刑、緩刑5年。



台灣屏東一名同時經營民宿的潛水教練眼見女學員天真單純，在與其熟識後謊稱「幫忙按摩」誘騙其脫去內衣，後在聊天過程中兩度性侵。（資料圖片）

報道引述判決書內容指，以潛水教練為業的薛男同時經營一間民宿，一次偶然的機會下結識其中學員的配偶，雙方相談甚歡成為朋友，女子也趁著離職的空檔，於2022年5月自行前往墾丁，找薛男學潛水，並下榻該民宿。

薛男抓準女學員「單純活潑」的個性，一天晚上假藉按摩推拿的名義，要求女方洗澡後別穿內衣上床，並趁其毫無防備之際褪去衣物性侵、同時不斷出言騷擾，甚至還在女方衣衫不整反抗後，再度實施侵犯。

因為女方反抗而不得不作罷的薛男，還聲稱「我是你兄長」、「相信UNCLE」意圖博取好感，女子假意順從對方散步的邀約過後，當晚就將自己反鎖在房間內，並在隔日清晨悄悄逃離，搭機返家後前往警局報案。

面對女子指證以及就醫後於私密處驗出的男性DNA，到案後的薛男坦承未徵得同意性侵；屏東地院審酌雙方已經達成和解、履行承諾，遂依照強制性交罪，判處薛男2年有期徒刑、緩刑5年，期間交付保護管束；全案仍可上訴。