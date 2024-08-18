江西萬年縣委書記毛奇涉性侵女下屬　官方：雙方存在不正當性關係

今年7月，江西省上饒市萬年縣委書記毛奇被實名舉報涉嫌性侵女下屬李佩霞。

8月18日，上饒市委聯合調查組通報稱，毛奇存在利用職權影響與李佩霞發生不正當性關係問題，李佩霞為了職務調整升遷違反生活紀律；李佩霞涉嫌受賄犯罪，被開除黨籍及公職。



通報稱，2023年6月，江西省紀委監委信訪室收到群眾實名檢舉李佩霞的信訪件，反映李佩霞任萬年縣上坊鄉黨委書記期間，存在虛列經費、違規做假賬、違規插手工程等問題，省紀委監委根據信訪舉報處理的有關規定，將信訪件轉萬年縣紀委監委處理。

2023年7月，萬年縣紀委監委對反映李佩霞的上述問題開展初核。2024年4月，在開展群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治的過程中，省紀委監委梳理全省信訪件時，發現信訪反映李佩霞的問題較為突出，將其作為省級督辦件，要求上饒市紀委監委加強跟蹤督辦。在上饒市紀委監委的督辦下，萬年縣紀委監委進一步開展核查工作。

萬年縣上坊鄉原黨委書記李佩霞。（網絡圖片）

萬年縣上坊鄉原黨委書記李佩霞。（微博＠甲歷史）

根據核查情況，5月26日，萬年縣紀委監委在報經上饒市紀委監委和萬年縣委批准後，對李佩霞採取留置措施，並於24小時內將留置通知書送達李佩霞家屬。

6月17日，上饒市紀委監委公布李佩霞涉嫌嚴重違紀違法、接受萬年縣紀委監委紀律審查和監察調查消息。在對李佩霞立案留置後，上饒市紀委監委派幹部全程參與該案查辦工作。

8月16日，李佩霞案件辦結。經查，李佩霞違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律和生活紀律，利用職務便利，為他人在工程項目承攬、工程款撥付等方面謀利，並非法收受財物，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，經按程序報批，對李佩霞給予開除黨籍、開除公職處分，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

萬年縣上坊鄉原黨委書記李佩霞工作照。（網絡圖片）

萬年縣上坊鄉原黨委書記李佩霞工作照。（網絡圖片）

李佩霞立案留置期間，上饒市、萬年縣紀委監委堅持實事求是、依規依紀依法辦案，保障其合法權益，其身體和精神狀況正常。在審查調查過程中，李佩霞知錯認錯悔錯，主動向組織交代自己的違紀違法問題，對自己的行為造成的影響表示悔恨。

經查，毛奇存在利用職權影響與李佩霞發生不正當性關係問題，李佩霞為了職務調整升遷違反生活紀律。對毛奇涉嫌違紀違法問題，省紀委監委正在審查調查中。

江西萬年縣委書記毛奇涉嫌性侵女下屬 被害人父親：女兒被帶走

據此前報道，今年5月23日，李佩霞與毛奇發生爭執，並聲稱要去省紀委省監委舉報毛奇，但3天後，李佩霞被萬年縣紀委縣監委帶走。

李佩霞父親李長柳之後實名舉報毛奇涉嫌性侵女兒。據他介紹，女兒被帶走前曾將USB交給他，並稱內有錄音顯示毛奇有性侵的行為，「（女兒）說這個能救她的」。

李佩霞的父親實名舉報江西省萬年縣委書記毛奇性侵女兒李佩霞。（網絡圖片）

7月26日，江西省紀委監委宣布，毛奇正接受江西省紀委監委的紀律審查和監察調查。

官網簡歷顯示，毛奇生於1982年3月，大學學歷，2020年1月到萬年縣擔任代縣長，此後為縣長、縣委書記。

公開簡歷顯示，李佩霞生於1983年5月，在職研究生學歷，曾在萬年縣婦聯、裴梅鎮、上坊鄉工作。