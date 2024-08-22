台灣收緊港人居留申請　台陸委會：港公務員宣示港府有滲透隱患

台灣政府近年來對香港居民的居留申請審查日趨嚴格，尤其針對香港公務員的申請，更是基於國家安全考量進行嚴密審查。台灣法院於上月的判決中明確表示，由於香港公務員須宣誓擁護《基本法》及效忠港府，移居台灣可能對國家安全構成威脅，因而拒絕批出居留申請。台灣陸委會隨後回應法院判決結果，強調該香港公務員因職務關係可能涉及中共內部滲透或情報工作，因此只能同意其申請單次或多次入境證，並建議其在未來若願意放棄公務員身份後，可重新申請居留。



回顧事件，該名香港公務員於2022年底與其台籍配偶提出依親居留申請，但因拒絕辭去公務員職務而遭台灣移民署駁回申請後提起訴訟。根據台北高等行政法院於7月作出的判決，台灣移民署曾要求該公務員放棄公務員身份，但被其拒絕。該公務員辯稱其工作內容與軍事或黨務無關，不應被視為國家安全威脅，並質疑台灣政府所指的「危害國家利益」概念過於模糊。他還指出，香港所有公務員均被強制簽署效忠聲明，要求台灣政府提供具體證據證明其對台灣安全的威脅。

台北高等行政法院於7月4日的裁決，指當局駁回陳姓香港公務員的居留申請合理。圖為法院部份判辭。（來源：台灣司法院裁決書系統）

在今（22） 日的例行記者會上，台灣陸委會副主委兼發言人梁文傑回應表示，由於香港目前的情勢已大不相同，台灣官方對香港居民的居留申請有相應的審查條件，「這是盡量在香港居民來台不受打擾情況下，以最小的狀況考慮國安問題」。

對於該宗法院判決，梁文傑指出，該名香港公務員仍具公務員身份，申請來台居留時不願意放棄其職務，台灣政府基於該員任職公務員存利害關係，不得不支持擁護港府作為，威脅台灣安全利益甚鉅，該員既然擁護中華人民共和國香港特區政府《基本法》、效忠香港特區，則有較高可能性為中共從事內部滲透或情報工作。「在這情況下，我們無法同意他同時既作為香港公務員，又在台灣居留。」

台陸委會副主委兼發言人梁文傑直言，香港公務員有較高可能性為中共從事內部滲透或情報工作，台灣官方審核其居留申請須有國安考量。（陳鄭為/攝）

梁文傑最後表示，該名公務員仍可按照《香港澳門關係條例》申請單次或多次入境證，該證件在台灣具備身份識別能力，可用於醫療、銀行等方面，其在台生活不受影響。他並強調，若該公務員未來放棄其職務，可重新申請居留。