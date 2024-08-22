港公務員申移居台灣被拒　法院：拒辭職且已宣誓恐「危害國安」

台灣當局近年不時被指收緊審港人的居留申請，近日一宗裁決顯示，有香港公務員2022年底隨台籍配偶提出「依親居留」申請，但翌年遭到駁回。他不服當局決定提出訴訟，上訴至台北高等行政法院，但7月再度被駁回。判辭提到，原告為香港政府公務員，已簽署效忠香港政府聲明，對台有「國家忠誠度及危害國家安全疑慮」。



台北高等行政法院於7月4日的裁決，指當局駁回陳姓香港公務員的居留申請合理。圖為法院部份判辭。（來源：台灣司法院裁決書系統）

原告：所有公務員都被迫簽署效忠聲明

法院於7月4日的裁決顯示，陳姓原告任職香港公務員，「負責督導建造公營房屋地盤的土木工程、土力工程、探土工程，為地基結構工程和拆卸工程施工之技術人員」，強調職務與軍事、黨務、國安等具政治性機關沒有任何關連，又稱「所有公務員都被迫要簽署效忠聲明」。

原告又稱，其台籍配偶在台擔任公職，並已在當地置業。他入稟控告內政部，質疑轄下移民署在會同國安局及陸委會審查後，以「有國家忠誠度及危害國家安全疑慮」為由駁回其申請屬於無理。

有香港公務員申移居台灣被拒。（資料圖片／羅君豪攝）

比非公務員有較高可能從事情報工作

不過，法院的判辭指出，「原告確有危害國家利益、公共安全、公共秩序之虞，並非無據」， 稱原告現仍任職香港政府公務員，並已簽署效忠聲明，且清楚表明未來不會辭去現職。原告對台「有國家忠誠度及危害國家安全疑慮」。

判辭又稱，由於原告拒絕辭去現職，如經核准在台居留，形同人在台灣為卻香為港政府異地辦公，「危害國家安全甚鉅」。

文中直指，原告基於「任職香港政府公務員」之利害關係，，不得不擁護支持中國共產黨的各種作為。原告既簽署效忠聲明，擁護中華人民共和國香港政府基本法、效忠香港特區，即使其工作只是監督工程，且僅「周五入境台灣，周日回到香港」，但比較「非香港政府公務員」，原告有較高的可能性為中共從事內部滲透或情報工作。

判辭表明，若原告不辭去現職，當局基於風險控管，可作出「原告若不辭職不可居留」的決定，相關部門無必要在准許原告居留後，再花龐大人力、物力去監控原告的手機、電腦，查看原告有無國安疑慮。

裁決又稱，原告仍可申請單次、多次入出境證，該證件亦可在醫院、銀行使用，可以解決原告家庭之困難，認為內政部否決原告之居留申請，並未對原告產生過多不利影響。

據指是原告配偶的網民發帖，不滿台灣當局改回丈夫的居留申請。（網上截圖）

疑似配偶發帖：被扣上國安問題大帽子

網上有懷疑是原告配偶的網民發帖，稱即使上訴至台北高等法院，但結果還是一樣。「被扣上你有國安問題、侵害台灣主權的大帽子駁回！」 她又稱，「如果你的配偶是特區公務員，就千萬不要再試圖去申請了，浪費錢、浪費時間」。