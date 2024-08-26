鼎泰豐撤出華北關14間門店　台灣總部回應：其餘24間分店不受影響

台灣知名餐飲品牌「鼎泰豐」宣布於今年10月底全面撤出內地華北市場，並陸續關閉北京、天津、西安等地的14家門店。



對於撤出一事，台灣鼎泰豐總部26日下午表示，在北京、天津、青島、廈門、西安等城市分店，目前由北京恆泰豐餐飲有限公司經營，26日因北京恆泰豐餐飲有限公司營業執照期限屆滿不再展延，故提前終止品牌授權。未來有機會仍希望能重新回到華北市場。



據了解，台北「鼎泰豐」經分別授權合作夥伴，在大陸華東華南和華北地區經營20多年，其中，2004年成立的北京恆泰豐餐飲有限公司主要經營華北市場，在北京、天津、西安等地展店，以及唯一一家南方的廈門門市。

由該公司主要經營的華北市場和廈門門店，合共14家分店將陸續於今年10月31日前結束營業。台北鼎泰豐26日下午表示，台灣總部已請當地管理團隊，即日起妥善安置員工，處理顧客及供應商權益。

據台灣《聯合報》報道，目前鼎泰豐在內地有38家門店，此次關閉華北14家後，上海、蘇州、無錫、南京、嘉興、杭州、廣州、深圳、寧波等城市合共還有24家門店，且經營管理不受影響，正常運營。