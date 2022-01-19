台鼎泰豐師傅是竹聯幫頭目藉工作掩飾　被捕後唯一要求與小三有關

台南市警局聯手台中、台北市警局，破獲以「竹聯幫齊興會」副會長曾華翔為首的犯罪集團，37歲的他平時在鼎泰豐擔任師傅，接到討債任務就裝病請假去執行，目前和其他8名成員依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由等罪名移送檢方偵辦。



曾華翔化名「曾翔」在臉書創立「討債公社」，公開招攬遭積欠呆帳之債權人，並以五五分帳方式接受委託催討債務。

遇有被害人不從者，曾嫌即夥同或指示該組織成員前往被害人或親友住處或營業處所，丟擲潑撒印有「殺人償命」、「欠債還錢」字樣及「黑白無常鬼神嚇人」圖片之文宣，藉以恐嚇逼迫被害人出面償還債務。

Facebook專頁明目張膽貼「成功案例」 被捕時只有這要求（點圖了解更多）▼▼▼

+ 11

根據《自由時報》報道，曾華翔去年受委託追討知名合菜餐廳老闆的賭債，對方稱不是不還，是因疫情生意大受影響，後來曾男展開撒冥紙、貼傳單攻勢，老闆擠出幾萬元給對方後，警方獲報調查開始對曾嫌及同夥監控。

警方蒐證近半年，17日要北上逮人時，曾男卻正好要前往台中討債，員警還尾隨曾男陪小三逛完街、開完房，曾男遭逮後唯一的要求則是別告訴妻子他來找小三，原來曾男常被妻子查勤要求拍「工作照」，他則早準備好數張小籠包店的照片回傳，而他在鼎泰豐工作是為了預防被逮時，可用小籠包師傅的身分切斷和犯罪集團的關係。

【延伸閱讀：激靚台妹獲封「鼎泰豐之花」 連美國籃球員都越洋求合照】▼▼▼

+ 10

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】