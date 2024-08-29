珊珊颱風侵襲前夕63歲台女爬富士山摔倒獲救　網民批：救援該收費

颱風珊珊逼近日本，日本氣象廳28日（周三）對部分地區發布最高級別的「特別警報」。不料，在前一天有一名63歲台灣女遊客攀登富士山摔倒受傷，被救援人員背下山。日媒報道指出當時天氣狀況不佳，引發日本網友討論。



日本預計颱風「珊珊」將進一步增強。（日本放送協會新聞影片截圖）

據日媒《靜岡電視台》，63歲台灣女遊客27日（周二）上午9點多下山時，在富士宮口元祖七合目附近摔倒，當場腳踝受傷、無法動彈，由導遊打電話向警方求助。

靜岡縣警察山地救援隊獲報趕到現場，立刻將傷者背下山送醫治療，所幸並無大礙。

警方表示，該遊客參加了一個十多人的登山旅行團，26日（周一）和家人一起爬富士山，並在山中小屋過夜，案發時天氣不佳。

颱風珊珊來襲前夕，日本高知縣高知觀光協會移除JR高知站地標坂本龍馬、武市半平太、中岡慎太郎等三位幕末志士雕像「避一避風頭」。（X@kochi_tabi）

報道曝光後，日本網友紛紛留言稱，「我們不該在颱風來臨時去救援，因為搜救人員也有風險」、「最好收取更多入場費或救援費，外國人的求助也太多了」、「救援費用來自我們的稅金，請盡快考慮收費救援，我不想為那些魯莽爬山的外國人繳稅」。

不過也有日本網友稱「很多人在做登山決策時只看大範圍天氣預報，如果要改善類似情況，我們應該在富士山官網提供免費的山區天氣預報」。