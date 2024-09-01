颱風摩羯｜最快明生成　一文看預測路徑恐登陸台灣影響香港南部

菲律賓東方的雲簇正在發展，台灣氣象署表示最快9月2日增強成今年第11號颱風「摩羯」，台灣氣象專家吳德榮表示，各國模式預測周四至周六摩羯颱風在台灣附近，路徑可能從台灣旁邊掠過或直接登陸台灣，威脅不可小覷。



歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，颱風摩羯將於9月3至4日在南海生成，並向廣東沿岸進發。據本港天文台九天天氣預報，未來一連九日有驟雨，下周一(9月2日)天氣不穩，預料有幾陣驟雨，日間酷熱，最高氣溫約33度。



9月1日上午衛星雲圖。（圖取自中央氣象署網頁）

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今晨紅外線雲圖顯示，菲律賓東方的雲簇、持續醞釀發展中，最新歐洲系集模式（ECMWF）及美國系集模式（GEFS）模擬皆顯示，周四至周六(（5～7日）魔羯颱風在台灣附近活動，路徑包括從台灣旁邊掠過或直接登陸。由於屬期末模擬、模式繼續大幅調整中，其威脅不可小覷，應密切觀察。

台灣氣象署則表示，菲律賓東方海面的低氣壓可能明天或周二增強成輕度颱風，有可能影響台灣，歐美模式預報差很大，要看颱風到台灣南邊時，會往南海或往北朝台灣陸地走，還要再觀察。

吳德榮說，周四至周六（5～7日）受摩羯颱風外圍環流或直接影響，天氣變化視颱風動向而定，模式調整中，需再觀察。

據本港天文台九天天氣預報，未來一連九日有驟雨：

