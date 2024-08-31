颱風珊珊登陸日本後威力秒變弱　全因遇上「護國神山」

今年第10號颱風「珊珊」從日本北九州登陸後，目前仍以緩慢速度移動。



不過最新預測發現珊珊的強度在登陸後大幅減弱，最快9月1日就可能轉為熱帶低氣壓。

對此，有專門分析天氣資訊的網友認為轉變關鍵是因為珊珊遇到日本的「護國神山」，才會在摩擦下急遽減弱。

日本九州最高峰宮之浦岳（kagoshima-kankou.com）

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日本氣象廳的數據指出，截至30日下午2時，珊珊位於靠近大分縣國東市的北緯33.7度、東經132.3度，且以每小時10公里的速度往東北方移動，中心氣壓為994百帕，近中心最大風速為每秒20米、瞬間最大陣風則是每秒30米。

不過根據最新預測，珊珊極有可能在9月1日、抵達奈良市時就減弱為熱帶低氣壓，至於原因，經常分享防災與天氣資訊的X帳號「氣象、災害頻道」給出答案。

據悉，珊珊在登陸前的中心氣壓一直維持在935百帕，不過登陸後僅十幾個小時後，其中心氣壓迅速上升至990百帕、明顯急速減弱。

截至30日凌晨，珊珊颱風在日本已造成4人死亡、94人受傷及1人失蹤。（路透社）

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「氣象、災害頻道」提到主要原因可能是颱風眼登陸時遇上位於屋久島中央地區的「宮之浦岳」，這座海拔超過1900米高的山與珊珊接觸後產生強烈摩擦，這才導致颱風強度衰退。

根據維基資料，「宮之浦岳」標高1936米，是鹿兒島縣和九州地方的最高峰，同時也是日本百名山之一，甚至作為屋久島的一部分被列入世界遺産名單之列，沒想到如今發揮與台灣的「神山」中央山脈相同的功能，令人驚奇。

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由於珊珊颱風影響，日本航空與全日航空於29日的國內線，共計取消了494個航班。（YouTube@FNNプライムオンライン）

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乘客拍下機體劇烈搖晃情形 有人嚇到哭（點圖放大瀏覽）：

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