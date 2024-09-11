台軍幻象戰機墜海　跳傘機師失蹤兩小時後尋獲　並無大礙

台灣空軍一架幻象單座戰機周二（10日）晚間墜海，機師跳傘後一度失蹤，經軍方、海巡等部門搜索，約兩小時後由海巡船艦救起，意識清晰、無明顯外傷。海巡艇周三（11日）凌晨停泊台中梧棲漁港，將其送院檢查。空軍司令部表示，今次救援任務順利完成，感謝各界協助支援，後續將成立專案小組，以釐清事件肇因。



台灣空軍幻象2000戰機9月10日在新竹外海墜海，空軍機師謝沛勳跳傘後獲救。（聯合報圖片／翻攝自謝妻臉書）

台空軍司令部周二晚間指出，空軍二聯隊由謝沛勳上尉所駕駛的幻象2000型機，晚上8時5分由新竹基地起飛實施夜航訓練，晚上8時35分返航時失去動力，謝隨即彈射跳傘。

空軍即時下令搜救，分別於晚上8時52分、晚上9時03分派出軍機，前往新竹外海執行搜救任務。至晚上10時39分，謝沛勳由海巡船成功救起，並前往台中梧棲漁港碼頭停泊。 空軍指出，謝沛勳飛行總時數有710小時。

空軍新竹基地一架幻象戰機，9月10日晚間在新竹外海失事。（中時新聞網）

幻象2000戰機1997年服役 累計9次事故

幻象2000戰機上次失事紀錄在2022年3月，機師平安獲救。根據統計，包括最新一宗失事，幻象2000從1997年服役以來，累計發生9次事故，8人獲救、5人殉職（包括當年赴法國受訓的機師王同義），損失7架戰機。