台空軍幻象2000戰機台東外海失事　機師跳傘獲救送院

台軍一架幻象2000單座戰機，今日（14日） 上午執行戰備演訓任務時在台東外海失事，38歲的中校飛行官黃重凱跳傘後獲救，他意識清醒，已送往台東馬偕醫院救治，目前家屬正趕往台東。



台灣空軍司令部發布新聞稿稱，新竹基地一架機號2017的幻象2000戰機，上午10時8分於台東志航基地起飛，執行例行戰訓任務，飛行官黃重凱於空域回報機械故障要求返場，11時26分於台東志航基地南面10浬呼叫彈射跳傘，基地隨即派遣UH-60M黑鷹直升機趕赴現場，於12時6分完成吊掛。黃重凱獲救後情況良好，返基地後送醫觀察。

空軍第七聯隊政綜科長黃鼎翔表示，醫生已評估黃重凱身體狀況，並已向家屬報平安；上午2架次執行演訓，僚機平安飛回。《聯合報》報道，志航基地陪同黃重凱到醫院的同行者稱，黃重凱當時任務是驅趕大陸解放軍軍機，當時二架次出航。

空軍指出，已組成專案小組赴台東志航基地，釐清事件肇因。《中央社》引述空軍官員報道，為確保戰機安全，已下令所有幻象戰機停飛接受天安特檢。

台灣總統府發言人張惇涵表示，國防部長邱國正於第一時間向總統蔡英文報告，蔡英文指示救援優先，國軍及各單位即刻搜救，對於機體相關搜尋任務持續進行，並進一步釐清事故原因。