陸男欠債乘橡皮艇偷渡到台灣　海上漂流四天稱：想在台灣重新開始

大陸籍31歲王姓男子今（14日）清晨划著橡皮艇偷渡來台被釣客發現，王男表示，自己已經在海上漂流了4天，台灣海巡署人員獲報後，花了34分鐘抵達現場並將人送往醫院救治。並送醫治療。據瞭解，該名男子偷渡來台的目的，是在大陸有負債，所以想在台灣重新開始。



陸籍31歲王姓男子今（14日）清晨划著橡皮艇偷渡來台被釣客發現。（翻攝台媒）

台媒報道，這名王姓偷渡客表示自己從大陸浙江省寧波市划船來到台灣，今天清晨6時23分人船在新北市林口區汕頭近沿岸10公尺處，被釣客發現報警協處。不過在距離岸邊數百公尺，疑似出現體力不支，於是報案請求協助，海巡人員獲報後前往坑溪出海口打救，發現他有脫水的現象，於是先將他送醫救治。

海巡人員獲報後前往坑溪出海口打救，發現該名偷渡客有脫水的現象，於是先將他送醫救治。（網絡圖片）

新北市長侯友宜14日受訪表示，短短3個月發生2件偷渡客乘快艇、橡皮艇來台灣海域事件，他質疑，「到底是新型態威脅，還是常態，我們的邊防怎麼了？」，他再三呼籲中央要嚴肅看待這件事情。台灣海巡署表示，由於目標物太小及航速過慢，雷達無法偵測到男子。

侯友宜近一步說明，面對兩岸和平穩定，讓大家交流過程中更了解，「這是很重要的，尤其中華民國歡迎全世界，喜愛台灣自由民主的，都透過正常管道，不管入境或是三通，到台灣來走走」，他希望，藉此事件呼籲兩岸要和平穩定向前走。

另外，海巡署也強調，目前正全面建置紅外線熱顯像儀等情監偵設備、充實無人機及建造新式艦艇等三大計畫，未來將會大幅提升偵蒐能量。