偷渡船艙缺氧險釀命案　台灣詐騙集團20男女急呼救後全員落網

新北市籍漁船「海淯九號」近日在高雄港上演了一場驚心動魄的偷渡事件。該船搭載18名男性和2名女性試圖偷渡出境，然而因船艙密不透風，偷渡客們因缺氧被迫拍打船艙求救，最終引發台灣海巡人員注意，逃過一場可能的悲劇。



台媒《聯合報》報道，「海淯九號」原為娛樂漁船，四年前因涉嫌走私香菸被查獲，隨後被海巡署列為「註檢漁船」。8月6日下午，該船利用曾經走私的密艙，將20名偷渡客塞入其中，企圖從高雄港第一港口偷渡出境。由於船艙內氧氣不足，偷渡客們在出港安檢時拼命拍打船艙，最終被發現並救出。他們一踏上甲板，便急忙要求喝水，並表示呼吸到新鮮空氣如同重獲新生。

「海淯九號」漁船欲載18名男性、2名女性偷渡出境。（聯合報）

經查，這20名偷渡客均為台中地檢署正在偵辦的詐騙集團成員，因涉及詐騙案件而被限制出境、出海。其中兩人甚至已被通緝，他們試圖利用這次偷渡逃往東南亞。隨後，海巡人員將這批偷渡客和「海淯九號」的船長葉姓男子（44歲）、苗姓（75歲）和洪姓（56歲）船員一同移送高雄地檢署偵辦。

「海淯九號」漁船欲載18名男性、2名女性偷渡出境，因擔心偷渡客在內發生意外，船艙內還準備氧氣瓶。（聯合報）

台灣檢方在對船長及船員進行複訊時，三人辯稱此次出海是為了釣魚，但他們將人塞進密艙的行為顯然無法自圓其說。由於出海目的地和動機不明，檢方懷疑背後有集團操縱，遂依《入出國移民法》和《國家安全法》向高雄地方法院聲請羈押三人，並獲裁准。

與此同時，台中地檢署也迅速行動，根據高雄地檢署提供的線索，對這批詐騙集團成員進行拘捕，繼續追查背後的犯罪網絡。