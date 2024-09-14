台海巡：4陸海警船再闖限制水域　中秋前夕一連兩日侵擾

據台灣官方消息，中秋節前夕，大陸海警船繼昨日（13日）航入金門水域，今日（14日）上午再度有4艘海警船接近限制水域，海巡派出4艘巡防艇驅離，全程約2小時。



台灣海巡署金馬澎分署指出，大陸海警舷號「14515」、「14608」、「14603」、「14507」4船，上午8時許分別自金門復興嶼、翟山、料羅、北碇島南面分4處由外向內航入台灣水域，海巡署同步調度部署於限制水域外界線上PP-3573、PP-3505、PP-3556及PP-10039等4艘巡防艇。台方巡防艇採取一對一平行對應，全程以中、英文廣播示警，嚴正宣告執法立場，並予以搜證驅離，大陸海警船在巡防艇監控下，於中午11時航出，全程歷時約2小時10分。

台海巡強調，今次為大陸海警船9月第2次編隊越界，繼昨日後再次刻意於中秋節前夕侵擾，且今年累計已達40次航入離島水域。中秋節是兩岸人民重要傳統節日，象徵團圓與和睦，大陸海警船近日卻不斷挑釁，破壞台海和平，嚴重影響兩岸民眾傳統節慶氛圍，且無益兩岸對等交流。兩岸必須共同肩負台海和平穩定責任，呼籲陸方體認區域和平穩定重要性，真正為兩岸人民帶來福祉。

另一方面，德國巴登-符騰堡號護衛艦、法蘭克福號補給艦昨日過航台灣海峽，為德國軍艦22年來首次穿越台海，引發關注。台灣軍方表示，昨日上午6時至今日上午6時偵獲解放軍機21架次，其中逾越台灣海峽中線進入北部及西南空域17架，並偵獲解放軍艦6艘次及公務船1艘，總計解放軍28機艦船持續在台海周邊活動。台軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。