北京劃定中美台關係紅線 「新三不」成為防火牆關鍵
在美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）訪華後，中美關係再度迎來新一輪的戰略調整。國安部本月9日發表文章，提出了中美關係的四個「沒有變」、五個「關鍵」和三個「不」。這一舉動的時間點，正值美國即將進入總統選舉前的敏感期，從國際政治的角度看，北京正透過這一系列政策信號，向美國傳遞穩定關係與設立紅線的雙重信息。
「四個沒有變」：穩定中美關係的基石
首先，北京透過「四個沒有變」表達了其對中美關係的穩定期待。中國官方一再強調，雙邊關係的發展基於和平共處和互利共贏的原則，這也是中國多年來一貫的外交方針。這些表態無疑意在向美方釋放善意，特別是在中美貿易摩擦依然未解、科技領域博弈加劇的背景下，北京希望確保雙邊關係不會因某些具體矛盾而進一步惡化。
然而，北京也明確指出，堅定維護自身主權、安全與發展利益的立場不會改變。這是中國面對美國壓力時的底線思維，特別是在涉及國家主權問題上，北京不會作出讓步。這一點在南海問題、科技封鎖以及台灣問題上均有體現。中國主權的維護成為了其所有對外政策的核心，這也表明未來中美博弈將圍繞這些核心議題展開。
五個「關鍵」：中美關係發展的戰略指南
在「五個關鍵」中，北京提出美中關係的正確方向由兩國元首來「把舵引航」。這一表述意味著中美元首會晤將在未來的戰略互動中扮演重要角色，特別是在即將到來的APEC峰會上，外界普遍期待「習拜會」的實現。儘管拜登即將於明年卸任，但如果這次會晤能順利舉行，依舊具有中美重建雙向信任的關鍵象徵。
此外，包含避免衝突對抗、平等相待、鞏固民意基礎等，也是中美雙方穩定長期關係的核心。北京一直以來強調「和平共處」，這也是中國試圖消除外界對其崛起威脅的擔憂。然而，華府對中國在科技和經濟領域的快速崛起表現出顯著的警惕情緒，這導致雙方在這些領域的摩擦無法輕易緩解。
三個「不」：設立中美關係紅線
最後，也是最引人關切的新意，無外乎國安部特別強調了「新三不」，台灣問題毫無疑問地被置於首位，稱其為「中美關係的第一條不可逾越的紅線」。北京再次強調，台灣屬於中國，台獨是對台海和平穩定的最大風險。美國方面必須遵守「一個中國」政策，停止對台軍事支持和政治聯繫，喊話「美方應當把不支持台獨的承諾落到實處」。
這一立場清晰且強硬，顯示出北京對台灣問題不容妥協的決心。隨著美國對台軍售和美台軍事合作的增強，中美在台海的軍事博弈加劇，這不僅影響中美雙邊關係，也將對台灣的安全局勢產生深遠影響。特別是在美國總統選舉進入倒數計時的背景下，台灣問題有可能成為美國國內政治博弈中的籌碼，而北京希望在此之前劃定明確的紅線，以避免美國候選人在選舉中操弄台灣議題，挑動敏感神經。
此外，北京也明確表示，國家主權和國家安全不容挑戰，尤其是在南海問題和科技封鎖上。官方希望美方停止在經濟和科技領域的打壓，並停止利用雙邊條約支持南海相關國家對中國採取挑釁行為。這反映出北京對美國干涉中國內政的強烈不滿。
紅線示意華府約束台北？
是以，綜觀北京的這一系列表態，既是一種防禦性姿態，也是一種戰略攻勢。在台灣問題上，北京的強硬立場無疑是為了鞏固其對台政策的合法性，同時也是對美國近期不斷升級的對台軍事合作的強烈反制。這使得台海局勢進一步複雜化，特別是台灣在中美博弈中的角色越發敏感。
台灣政治大學東亞所特聘教授、國際關係中心代理主任王信賢接受台媒《聯合報》採訪時指出，北京在這一時刻提出「新三不」，很大程度上是為了在美國大選前設立中美關係的「防火牆」，避免在選舉過程中出現中美關係的重大倒退。他認為，這一戰略可以看作是北京在對美戰略中的一種「定調」行為，目的是避免中美關係因台灣問題而出現不可控的升級。這種定調也表明，中國對台政策將保持高度連貫性，而美方應當保持警覺，避免在台灣問題上犯下重大戰略錯誤。
台灣政治大學政治系、東亞所特聘教授寇健文則認為，國安部提「新三不」，是希望逼美國讓步和回應。在美國大選前，劃清三道紅線，在美國領導層處於最脆弱之際，對未來賀錦麗（Kamala Harris）、特朗普（Donald Trump）誰當選還態勢不明時，說清楚北京底線，否則會強力以對。其次，也希望透過華盛頓約束台灣，給予賴清德政府壓力，表明不能逾越紅線。
總體而言，北京對中美關係的未來走向持謹慎樂觀的態度。儘管兩國在台灣問題、南海主權和科技博弈上矛盾重重，但北京希望在美國總統選舉前確立穩定的雙邊關係框架，避免雙方陷入不可控的衝突。同時，北京也試圖透過強硬表態，對美國形成壓力，促使其在關鍵議題上做出讓步。
然而，未來的中美關係走向仍將取決於多重因素，特別是美國總統選舉結果的影響。無論結果如何，台灣問題將繼續成為中美博弈的核心，而北京的紅線將在未來的戰略互動中發揮關鍵作用。