北京劃定中美台關係紅線　「新三不」成為防火牆關鍵

在美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）訪華後，中美關係再度迎來新一輪的戰略調整。國安部本月9日發表文章，提出了中美關係的四個「沒有變」、五個「關鍵」和三個「不」。這一舉動的時間點，正值美國即將進入總統選舉前的敏感期，從國際政治的角度看，北京正透過這一系列政策信號，向美國傳遞穩定關係與設立紅線的雙重信息。



2024年8月29日，習近平在北京會見沙利文。（REUTERS/Trevor Hunnicutt/Pool）

「四個沒有變」：穩定中美關係的基石

首先，北京透過「四個沒有變」表達了其對中美關係的穩定期待。中國官方一再強調，雙邊關係的發展基於和平共處和互利共贏的原則，這也是中國多年來一貫的外交方針。這些表態無疑意在向美方釋放善意，特別是在中美貿易摩擦依然未解、科技領域博弈加劇的背景下，北京希望確保雙邊關係不會因某些具體矛盾而進一步惡化。

然而，北京也明確指出，堅定維護自身主權、安全與發展利益的立場不會改變。這是中國面對美國壓力時的底線思維，特別是在涉及國家主權問題上，北京不會作出讓步。這一點在南海問題、科技封鎖以及台灣問題上均有體現。中國主權的維護成為了其所有對外政策的核心，這也表明未來中美博弈將圍繞這些核心議題展開。

2024年8月29日，中國北京，中央軍委副主席張又俠會晤美國安全顧問沙利文。（Reuetrs）

五個「關鍵」：中美關係發展的戰略指南

在「五個關鍵」中，北京提出美中關係的正確方向由兩國元首來「把舵引航」。這一表述意味著中美元首會晤將在未來的戰略互動中扮演重要角色，特別是在即將到來的APEC峰會上，外界普遍期待「習拜會」的實現。儘管拜登即將於明年卸任，但如果這次會晤能順利舉行，依舊具有中美重建雙向信任的關鍵象徵。

此外，包含避免衝突對抗、平等相待、鞏固民意基礎等，也是中美雙方穩定長期關係的核心。北京一直以來強調「和平共處」，這也是中國試圖消除外界對其崛起威脅的擔憂。然而，華府對中國在科技和經濟領域的快速崛起表現出顯著的警惕情緒，這導致雙方在這些領域的摩擦無法輕易緩解。

2024年4月26日，習近平在北京人民大會堂會見布林肯。（Pool via REUTERS）

三個「不」：設立中美關係紅線

最後，也是最引人關切的新意，無外乎國安部特別強調了「新三不」，台灣問題毫無疑問地被置於首位，稱其為「中美關係的第一條不可逾越的紅線」。北京再次強調，台灣屬於中國，台獨是對台海和平穩定的最大風險。美國方面必須遵守「一個中國」政策，停止對台軍事支持和政治聯繫，喊話「美方應當把不支持台獨的承諾落到實處」。

這一立場清晰且強硬，顯示出北京對台灣問題不容妥協的決心。隨著美國對台軍售和美台軍事合作的增強，中美在台海的軍事博弈加劇，這不僅影響中美雙邊關係，也將對台灣的安全局勢產生深遠影響。特別是在美國總統選舉進入倒數計時的背景下，台灣問題有可能成為美國國內政治博弈中的籌碼，而北京希望在此之前劃定明確的紅線，以避免美國候選人在選舉中操弄台灣議題，挑動敏感神經。

習拜會・習近平・拜登・中美關係：當地時間2023年11月15日，中國國家主席習近平同美國總統拜登在斐羅麗莊園舉行中美元首會晤。這是會談後，拜登親自將習近平送到上車處道別。（新華社）

此外，北京也明確表示，國家主權和國家安全不容挑戰，尤其是在南海問題和科技封鎖上。官方希望美方停止在經濟和科技領域的打壓，並停止利用雙邊條約支持南海相關國家對中國採取挑釁行為。這反映出北京對美國干涉中國內政的強烈不滿。

紅線示意華府約束台北？

是以，綜觀北京的這一系列表態，既是一種防禦性姿態，也是一種戰略攻勢。在台灣問題上，北京的強硬立場無疑是為了鞏固其對台政策的合法性，同時也是對美國近期不斷升級的對台軍事合作的強烈反制。這使得台海局勢進一步複雜化，特別是台灣在中美博弈中的角色越發敏感。

台灣政治大學東亞所特聘教授、國際關係中心代理主任王信賢接受台媒《聯合報》採訪時指出，北京在這一時刻提出「新三不」，很大程度上是為了在美國大選前設立中美關係的「防火牆」，避免在選舉過程中出現中美關係的重大倒退。他認為，這一戰略可以看作是北京在對美戰略中的一種「定調」行為，目的是避免中美關係因台灣問題而出現不可控的升級。這種定調也表明，中國對台政策將保持高度連貫性，而美方應當保持警覺，避免在台灣問題上犯下重大戰略錯誤。

2024年8月28日，王毅在北京會見訪華的沙利文。（中國外交部）

台灣政治大學政治系、東亞所特聘教授寇健文則認為，國安部提「新三不」，是希望逼美國讓步和回應。在美國大選前，劃清三道紅線，在美國領導層處於最脆弱之際，對未來賀錦麗（Kamala Harris）、特朗普（Donald Trump）誰當選還態勢不明時，說清楚北京底線，否則會強力以對。其次，也希望透過華盛頓約束台灣，給予賴清德政府壓力，表明不能逾越紅線。

總體而言，北京對中美關係的未來走向持謹慎樂觀的態度。儘管兩國在台灣問題、南海主權和科技博弈上矛盾重重，但北京希望在美國總統選舉前確立穩定的雙邊關係框架，避免雙方陷入不可控的衝突。同時，北京也試圖透過強硬表態，對美國形成壓力，促使其在關鍵議題上做出讓步。

然而，未來的中美關係走向仍將取決於多重因素，特別是美國總統選舉結果的影響。無論結果如何，台灣問題將繼續成為中美博弈的核心，而北京的紅線將在未來的戰略互動中發揮關鍵作用。