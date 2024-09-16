成為「太平洋的波蘭」？台對美增購1985枚人攜式刺針導彈

台灣國防部已確定再向美國增購1985枚人員攜行式刺針防空導彈，預計在2031年以前獲得。據報，為確保這批武器能準時交貨，台灣國防部明年將首度派員赴美國駐廠，把關整體籌獲進度。



台媒《自由時報》今（16）日報道，台灣國防部為強化地面部隊短程防空戰力，自2019年至2025年執行「人攜式短程防空導彈」採購案，共斥資新台幣170億餘元（約合41.5億港元）預算向美國採購500枚人攜式刺針導彈。

人手可攜的刺針防空飛彈。（Wikimedia Commons）

不過，軍方官員評估，中國大陸以各種軍事手段進逼台灣，加上大陸軍機對台灣空域的威脅只增不減，因此須採購大量具機動性、運用彈性的刺針導彈，來反制大陸軍機、無人機等威脅。

報道稱，考量當前防衛需求，台灣國防部明年度預算書陳述，台軍已於今年5月修訂整體獲得規劃書，在明年底以前獲得500枚人攜式刺針導彈之後，再向美國增購1985枚同型導彈與相關配套，預計2031年悉數獲得。這也使得全案總預算自170億餘元爆增至690億餘元（約合168.6億港元）。

台灣國防部明年度預算書也提到，台灣陸軍明年將首度派代表赴美駐廠，藉此掌握各項專案合約計劃管制、落實財務監督，讓裝備能如期如質交運，並完善系統整合各類問題協調改進，以及後勤零附件籌補進度協調工作。

報道說，比起台軍需二人操作的現役雙聯裝系統，人攜式刺針導彈可由一人扛在肩膀上操作，因此具備高度機動性；其有效射程約4800公尺，未來將供台灣陸軍、海軍陸戰隊、部分海軍艦艇部隊、憲兵及衛戍東沙、太平島的官兵操作。

台軍目前最先進的野戰系統，是二十多年前向美採購的復仇者系統，源自早期的刺針導彈技術。（台灣國防部提供）

據台媒《中天新聞網》此前報道，國民黨籍的台灣立法院副院長江啟臣9月9日曾說，美國方面至今尚未正式宣佈同意增加採購的信息，當中的原因為何，台灣軍方應該說明。

另一方面，美國前駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）9月12日在台北演講時強調，如果特朗普（Donald Trump）重新執政，台灣應該要盡更多自身責任，成為「太平洋的波蘭」，包括增加國防預算、採買更多打擊型武器、擴展核能發電等。

美國前總統特朗普自投入選戰以來，數度提出對台灣「搶奪美國晶片生意」的不滿，更表態要台灣支付「保護費」。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

